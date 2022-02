CDS lamenta a degradação do edifício da Comarca de Santa Cruz

A Concelhia do CDS de Santa Cruz lamenta a degradação do edifício da Comarca do concelho, um edifício do ano 1932 da altura do estado Novo com o símbolo de Santa Cruz.

"Consideramos que é um mau exemplo na conservação do património no nosso concelho. Informamos através deste artigo que o representante do CDS Pedro Rodolfo Jorge na coligação PSD/CDS Cumprir Santa Cruz na Assembleia Municipal colocou esta questão no período da ordem do dia na reunião de Assembleia Municipal ontem. Esperamos uma pronta solução para este prédio camarário" Pedro Rodolfo Freitas Jorge, presidente da Concelhia CDS Santa Cruz