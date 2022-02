Eduardo Jesus reafirma empenho do Governo em "soluções para os turistas ucranianos"

Desde ontem, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, tem vindo a desenvolver um conjunto de esforços em diversas frentes com vista a oferecer as melhores soluções e condições aos turistas que se encontram na Madeira e que estão diretamente afectados pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O compromisso foi reiterado hoje, dia 25 de Fevereiro, pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC).

Em comunicado de imprensa, a tutela recorda que, no último sábado, chegaram à Madeira 189 ucranianos, no voo direto proveniente de Kiev operado pela SkyUp Airlines, assim como 220 russos, que chegaram na tarde de domingo no voo de estreia da operação da Ural Airlines que liga o Funchal a Moscovo.

Estando o espaço aéreo da Ucrânia encerrado desde a madrugada de ontem, devido à ofensiva russa, o voo de regresso a Kiev que estava previsto para amanhã não se vai realizar.

Desta forma, e "procurando sempre defender os interesses dos cidadãos ucranianos que se encontram de visita à Madeira", o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, "em permanente ligação com a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa e o SEF", "realizou diversos contactos junto da Embaixada da Ucrânia em Lisboa", assegura a Seretaria.

Informados sobre a incerteza relativa aquele que será o evoluir da situação, a SRTC dá conta de que reuniu com os operadores, nomeadamente com o operador de uma das ligações que se encontra na Madeira, assim como com os DMC (Destination Managment Company) que representam as entidades na Região.

O objectivo foi o de, "em conjunto, encontrar soluções rápidas e efetivas para os turistas em causa que manifestaram e que venham a manifestar desejo de regressar ao seu país de origem".

A solução encontrada foi disponibilizar, no voo de amanhã do Funchal para Vilnius (Lituânia), 69 lugares para aqueles que quisessem regressar por essa via. "Até às 17 horas de hoje, 50 lugares tinham já sido ocupados", indica a nota da SRTC.

Para além desta solução, o Governo Regional, através da SRTC, "continua a trabalhar para que se encontrem outras soluções que possam ir ao encontro das preocupações de todos os passageiros visitantes provenientes dos países em conflito".

Acima de tudo, sublinha o secretário regional, Eduardo Jesus, “queremos que todos se sintam apoiados pela Região".

"Isto também faz parte da nossa capacidade de bem receber: como conseguimos ajudar a resolver problemas”, acrescenta.

Na mesma linha, o secretário garante ainda que o Governo Regional “não vai baixar os braços enquanto que não sejam encontradas soluções para todos os turistas afetados pelo conflito na Ucrânia”.