Chuva persistente no Areeiro atingiu quantidade de aviso vermelho

A precipitação persistente e particularmente significativa que tem caído desde o início da manhã de hoje na zona do Areeiro, atingiu, na última hora, quantidade de aviso vermelho na estação meteorológica do Pico do Areeiro ao acumular valor extremo de 61,2 litros por metro quadrado (mm) nas últimas 6 horas.

Também à beira de atingir quantidade condizente com situação meteorológica de risco extremo estava a estação do Chão do Areeiro, que nas 6 horas de maior precipitação registava (às 13:30) acumulado de 56,4 mm/6h.

Nestas duas estações meteorológicas da rede do IPMA na Região, para o intervalo de uma hora, os extremos da precipitação situaram-se em níveis de aviso amarelo (15,0 mm no Pico do Areeiro; 14,0 mm no Chão do Areeiro).

Além destes quatro registos que correspondem a aviso meteorológico, também nas estações do Pico Alto e do Monte a chuva que tem caído esta sexta-feira chegou a nível ‘amarelo’, com 40,6 mm/6h e 32,0 mm/6h, respectivamente.

Todas as estações meteorológicas do IPMA na RAM (20 na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo), registam precipitação, que tem sido muito mais expressiva nas regiões montanhosas e em particular na área do Areeiro, onde até às 14:00 já acumulava, hoje, quantidade superior a 70 mm.