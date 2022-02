Faixa sul da Estrada Monumental vai estar condicionada ao trânsito

"A Câmara Municipal do Funchal informa que devido à realização de trabalhos de limpeza de árvores, será necessário condicionar a faixa de rodagem no sentido C. Lobos-Funchal da Estrada Monumental, mais concretamente a via de trânsito sul, no segmento compreendido entre a Praça de Táxis e a Rotunda Rotary, junto à Travessa da Quinta Calaça, no dia 25 de fevereiro (sexta-feira), entre as 09h30 e as 17h00", anuncia a autarquia.

Assim, "no decurso da intervenção, a Praça de Táxis manter-se-á em funcionamento, estando, contudo, sujeita a eventuais reajustamentos que possam ser necessários de forma a assegurar a adequada execução dos trabalhos", avisa.

Mais, solicita a CMF "aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local".