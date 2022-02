Chuva, vento e nevoeiro complicam a vida aos automobilistas

Bom dia. A chuva persistente em toda a ilha da Madeira, de Norte a Sul, de Este a Oeste, nesta manhã de sexta-feira, está já a complicar a vida de quem se faz à estrada. Com a maior das cautelas à condução, essa é a recomendação mais importante num dia tão agreste.

O grande movimento de viaturas desde a zona Este para Oeste, no caso na Via Rápida e acessos no sentido Machico - Ribeira Brava, em dias como este, ainda fica pior a vida para quem está na estrada. A complicar, algum vento e nevoeiro em zonas mais altas, garante as condições ideais para que os condutores reforcem as medidas de prevenção.

Ver Galeria

Velocidade excessiva é proibitivo, manobras agressivas idem, atenção às entradas e saídas da Via Rápida, por exemplo, requerem cuidados, embora não seja nesta fase, conforme decorre o avançar da hora-de-ponta, circular mais do que lentamente. Nas duas faixas nesse sentido já referido as filas prolongam-se desde a subida do Caniço de baixo até ao nó de Pestana Júnior.

Para agravar, no sentido contrário (Ribeira Brava-Machico) também há dificuldades a esta hora (8h15), com uma fila de trânsito a fazer-se sentir desde o Túnel João Abel de Freitas e que já estende a fila, em linha dupla, até ao nó de Santo António, e a crescer.