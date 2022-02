Parque fotovoltaico da Escola do Caniço vai permitir reduzir 36,5% dos gastos de energia

O parque fotovoltaico da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço vai permitir uma redução de 36,5% nos gastos com energia. Além disso, será possível a venda de energia (correspondente aos períodos não letivos) à Empresa de Eletricidade da Madeira. Armando Morgado, presidente do Conselho Executivo deste estabelecimento de ensino, calcula ter o investimento de cerca de 50 mil euros pago dentro de seis anos.

O secretário regional da Educação marcou presença, esta tarde, na cerimónia de apresentação deste projecto. Na ocasião, felicitou a escola pelo projeto educativo e pela capacidade de inovação, aludindo a um verso do seu hino, “sempre que houver estrada, vamos continuar”.

"Pois enquanto houver gente para formar, vamos continuar. Vamos continuar com aquilo com que mais nos identificamos, que é com os projectos educativos de cada escola. Cada escola, cada comunidade, deve, naquelas que são as suas competências, motivações e talentos, desenvolver um projecto que dê resposta à formação dos jovens nos diferentes domínios e mais variadas literacias. Transmitindo às novas gerações conhecimento e experiência, estes princípios de sustentabilidade e de equilíbrio, acreditamos estar a construir uma sociedade mais capaz, mais competente", sublinhou o governante.

O governante fez questão de salientar que o papel da Escola vai muito para além do plano curricular. "Tem de ter capacidade de desenvolver iniciativas, de envolver os alunos nos mais variados projectos, indo ao encontro das suas motivações. Formando os jovens naquilo que é o plano curricular, transmitindo-lhes um conjunto de conhecimentos essenciais para os seus projectos de vida, para a concretização dos seus sonhos, mas também assumindo este papel de cidadania, de olhar para o indivíduo como um todo e ir além do currículo", disse.

Jorge Carvalho frisou que a escola "está a contribuir para a diminuição de CO2, está a educar para a sustentabilidade e está a procurar diminuir os seus encargos e a criar receitas".