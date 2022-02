“António Aragão era um espírito irrequieto, que marcou a Arte portuguesa”

Decorreu, esta tarde, no Arquivo Regional da Madeira, a cerimónia de lançamento do livro ‘António Aragão - a Vida e Obra’, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância que o artista tem na cultura madeirense e portuguesa. “Foi uma artista multifacetado, um espírito irrequieto, que desenvolveu um conjunto de práticas artísticas muito diferenciadas e a sua importância extravasa a própria ilha. Marcou, indiscutivelmente, a arte portuguesa e a arte aqui na Madeira no século XX”, referiu.

Rui Carita, Professor Emérito da Universidade da Madeira e autor do livro confidenciou que “não foi fácil escrever” sobre o artista madeirense.

"Éramos amigos e tínhamos uma relação quase diária. Por isso, separar depois o homem da obra e do Mito que criamos, não foi fácil”, explicou, acrescentando que a criação deste livro não foi apenas realizada por si. “Está assinado por Rui Carita, mas é um trabalho que envolve muito mais gente. Na verdade, é muito mais um trabalho colectivo, do que propriamente do Rui Carita”, frisou.

Neste livro, apoiado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o autor Rui Carita integra documentos e imagens de obras cedidas por várias instituições e personalidades detentoras de trabalhos de António Aragão, para contextualizar o artista no seu tempo, no seu espaço e na cultura em que se dedicou, de forma a dar a conhecer e a compreender como este génio multifacetado é um marco da cultura portuguesa.