Putin garante não ter intenção de reconstruir um império

O Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu hoje não ter intenção de reconstruir um império, um dia depois de reconhecer territórios separatistas pró-Rússia na Ucrânia e de fazer um discurso a negar a legitimidade do Estado ucraniano.

"Antecipámos que haveria especulações de que a Rússia se estaria a preparar para reconstituir um império", afirmou, durante uma reunião no Kremlin com o seu homólogo azeri, Ilham Aliev.

"Essa não é a realidade", assegurou.

Segundo o Presidente russo, após a queda da União Soviética a Rússia "reconheceu as novas realidades e trabalhou ativamente para fortalecer" a cooperação com outros países ex-soviéticos, citando como exemplos os Estados vizinhos do Azerbaijão e do Cazaquistão.

A Ucrânia está numa "situação diferente" porque "o território deste país é utilizado por países terceiros para ameaçar a Rússia", argumentou Putin.

Além de reconhecer os separatistas pró-Rússia na Ucrânia na segunda-feira, a Rússia reconheceu dois territórios separatistas na Geórgia (2008), anexou a península da Crimeia na Ucrânia (2014) e apoiou o separatismo da Transnístria (oficialmente República Moldávia Peridniestriana) no início dos anos 1990.

Na noite de segunda-feira, Putin fez um longo e ameaçador discurso, no qual negou a legitimidade do Estado ucraniano em geral e insistiu em apresentar a Ucrânia como um país artificial e inseparável da Rússia.

O chefe de Estado russo assinou os decretos reconhecendo a independência das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), e permitiu a entrada das forças armadas russas naqueles territórios ucranianos numa missão de "manutenção da paz".

A decisão de Putin foi condenada pela generalidade dos países ocidentais, que já anunciaram ou estão a preparar sanções económicas contra a Rússia.

Hoje, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, alertou para o objetivo russo de reconstituir a União Soviética.

"O Kremlin deu mais um passo para ressuscitar a União Soviética" através de "um novo Pacto de Varsóvia", o pacto militar criado em resposta à NATO e "um novo muro de Berlim", acusou.