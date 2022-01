Ainda sobre as eleições de Domingo

Antes de mais deixem-me atestar a que não sou uma pessoa apartidária. Sou militante do PS-M, sou nestas eleições mandatário da nossa candidatura, e sou amigo dos nossos candidatos. No entanto o meu percurso político sempre se pautou pela retidão e desinteresse pessoal, desculpem desde já a falta de modéstia.

Estas eleições são deveras importantes. A nível nacional, incluindo a Madeira, trata-se de garantir a continuidade da política iniciada por António Costa, ou então virar a página para o desconhecido, embora com claras marcas do que aí poderá vir. Trata-se, portanto, de apostar na continuação da nossa melhoria de vida tal como sucede desde 2015, ou apostar no tal virar de página que remete de forma clara para antes de 2015, tem como variável provável um entendimento com a extrema direita, e já avisou que em termos fiscais e não só, a sua aposta será somente nas empresas. Eu fiz a minha escolha.

Na Madeira as alternativas são igualmente claras tendo conta o historial dos últimos anos. De um lado temos um Carlos Pereira, economista, que se tem batido nas últimas duas legislaturas com o mesmo lema da atual candidatura “Sempre com a Madeira” e comprovadamente tem tido sucesso e conseguido coisas importantes para a Madeira e quem cá vive. Do outro temos vários candidatos que se escondem atrás do líder partidário, pouco aparecem, e dependem, até pelo historial das legislaturas passadas, das ordens diretas do seu líder e dos estratagemas partidárias que nem sempre estão em sintonia com o bem da Região.

Mas a principal diferença reside na abordagem. Sabemos que Lisboa está relativamente distante. E sabemos que Lisboa é o centro das decisões nacionais e que é onde os lóbis atuam. Sabemos que todas as regiões de Portugal precisam de coisas, precisam de verba, precisam de decisões favoráveis às suas aspirações. Uma forma de conseguir vantagens e direitos é gritar mais alto que os outros e fazer chantagem política através do contencioso, que historicamente talvez tivesse sido benéfico no início, mas que agora é claramente extemporâneo. Lisboa poder-se-á ver na obrigação de ceder, mas irão ceder de má vontade, como é lógico. A segunda forma é a de obter o respeito dos seus pares através de revindicações justas, fundamentadas e baseadas na credibilidade técnica e no mérito de quem as apresenta. Foi sempre essa a abordagem do PS-M e de Carlos Pereira e dos nossos outros deputados. É essa a razão do sucesso factual das últimas legislaturas. E é essa a proposta que o PS-M faz diante do eleitorado com o compromisso de continuar nessa senda. Acho, que do ponto de vista do eleitor a decisão está clara, se quiser, com o seu voto, melhorar a sua vida como madeirense.

Partido não são clubes de futebol. Quem milita, mas também quem vota, deve-o fazer tendo em vista (1) o seu benefício pessoal (o que não é mau, somente o é quando retira coisas aos demais) e (2) o benefício coletivo. Para mim as alternativas são claras. E eu sei em quem vou votar.