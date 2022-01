Presidente da Assembleia da República votou antecipadamente

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, votou hoje antecipadamente em mobilidade nos Bombeiros Voluntários de Colares, em Sintra, anunciou o seu gabinete.

Ferro Rodrigues, acompanhado pela mulher, "exerceram o seu direito de voto hoje, às 14:00, nos Bombeiros Voluntários de Colares", de acordo com uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete do presidente do parlamento.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, o dirigente comunista João Oliveira e o fundador e cabeça de lista do Livre por Lisboa, Rui Tavares, também escolheram exercer hoje o voto de forma antecipada.

Um total de 315.785 eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade hoje nas eleições legislativas, de acordo com os dados finais divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) na sexta-feira.

A utilização de máscara cirúrgica ou máscara FFP2, a desinfeção das mãos, manter o "afastamento recomendado" enquanto se aguarda a vez de votar e usar uma caneta própria para votar são algumas das medidas recomendadas pela da Direção-Geral de Saúde para evitar o contágio pelo SARS-CoV-2.

Entre o passado domingo e quinta-feira, os eleitores recenseados no território nacional puderam inscrever-se para votar antecipadamente numa mesa de voto à sua escolha, no continente ou nas Regiões Autónomas, exercendo o seu direito uma semana antes do dia da eleição, 30 de janeiro. Independentemente do local em que deposita o seu voto, este contará sempre para o círculo onde o eleitor está recenseado.