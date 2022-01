Presidente da Assembleia diz que "não há Autonomia sem cultura"

Foi na apresentação do livro 'Hospício da Princesa Dona Maria Amélia - Um Livro de Pedra', da autoria do arquitecto Rui Campos Matos, que o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira evidenciou o papel que a cultura pode ter no afirmar da Autonomia.

"Muitas vezes se fala na necessidade de termos mais Autonomia. Ora, é a nossa História e a nossa memória, é este percurso de 600 anos que fizemos no meio de Atlântico que afirmam a nossa Autonomia", vincou, lembrando que "só existe identidade quando conhecemos a nossa História".

Aludindo ao subtítulo da publicação, "Um Livro de Pedra", o presidente do parlamento madeirense relevou que a História de um povo também se corporiza e engrandece no património edificado, sendo este um legado fundamental para a constante consolidação da nossa Autonomia. "Esta é mais uma pedra neste edifício que é a Autonomia, que progressivamente vamos construindo", pois, "não há Autonomia sem cultura."

José Manuel Rodrigues fez, ainda, questão de enaltecer "o magnífico trabalho" que o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vem desenvolvendo em prol da cultura, designadamente no âmbito das edições.