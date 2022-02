Santanense recebeu carrinha através do Orçamento Participativo

O Clube Desportivo e Recreativo Santanense recebeu, hoje, uma nova viatura de transporte de passageiros. A entrega da nova carrinha decorre de uma candidatura ao Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) do ano passado, na área temática de Desporto, no valor de 35 mil euros.

Coube a Jorge Carvalho entregar a chave da nova viatura, numa cerimónia que teve lugar no Parque Temático da Madeira, em Santana.

Na ocasião, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia indicou o Orçamento Participativo como uma ferramenta facilitadora da prossecução das actividades que o Santanense desenvolve e proporciona à população.

Este momento é fruto de dois processos: um primeiro que resulta da vontade, da iniciativa e da disponibilidade dos dirigentes do clube; um outro que resulta de um instrumento político que o Governo Regional colocou ao dispor dos cidadãos, o Orçamento Participativo. Ou seja, o clube mobilizou-se no sentido de usufruir desse instrumento e encontrar um meio de equipar o seu património e melhorar o seu serviço à comunidade. Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O governante relevou o papel do Orçamento Participativo como uma oportunidade de solucionar, resolver e concretizar projectos e iniciativas de vária ordem. “É mais uma forma que o Governo Regional encontrou de aproximar a decisão do cidadão e da comunidade, porque se os projetos aprovados têm votações expressivas, significa reconhecimento de uma necessidade”, salientou Jorge Carvalho.

O secretário da Educação destacou a abrangência do Orçamento Participativo deste ano à comunidade escolar, aproveitando o momento para deixar um desafio “para que a comunidade educativa possa, no âmbito das imensas actividades e projectos que já desenvolve, usufruir deste instrumento, mobilizando as suas comunidades”.