Patrícia Dantas pede reforço do orçamento da Segurança Social

"Na próxima Legislatura e junto do próximo Governo da República, que se espera venha a ser eleito pelo PSD, iremos trabalhar para garantir que a Madeira tenha acesso a todas as medidas e apoios a que tem direito, na área social e reivindicaremos, também, o aumento da dotação do Orçamento da Segurança Social para a Madeira, nomeadamente para a componente dos acordos com as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social da Região, cuja proposta para o Orçamento em 2022 prevê um aumento de 45%, de modo a reforçarmos as respostas sociais à nossa população” afirmou, hoje, Patrícia Dantas.

Para a candidata à Assembleia da República pela coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro', a par da revisão da Lei das Finanças Regionais, onde o PSD defende a criação do Fundo de Coesão Social para as Regiões Autónomas, de modo a compensar os sobrecustos que decorrem das desigualdades associadas à sua condição de insularidade e ultraperificidade, nas áreas da saúde e da educação, é fundamental que o Estado assuma outra sensibilidade na área social, designadamente reforçando a dotação do Orçamento da Segurança Social para a Região em certos domínios onde a Região assinala particular necessidade.

Esse reforço da dotação orçamental já foi solicitado, pela Região, conforme deu conta Patrícia Dantas, para este ano fosse possível compensar as 72 Instituições Particulares de Solidariedade Social nos custos que têm vindo a assumir, em particular com o aumento do Salário Mínimo Nacional. Este reforço de verbas permitiria, por conseguinte, aumentar a sua capacidade de resposta à população da Madeira e do Porto Santo mas, também, possibilitar o alargamento de serviços como o da ajuda domiciliária e agilizar a contratação de mais meios humanos para garantir a qualidade dessa resposta.

Estes são objectivos pelos quais a candidatura 'Madeira Primeiro' se propõe a trabalhar na Assembleia da República, “na expectativa de que, o próximo Governo da República – conforme já assumiu no seu Programa Eleitoral – tenha outra capacidade e vontade de apoiar a Região, ajudando-nos a cumprir a nossa missão de servir todos os Madeirenses, especialmente os que mais precisam”, remata a candidata.