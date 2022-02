António Costa testou positivo à covid-19. A notícia está a ser avançada pela RTP, que dá conta de que o primeiro-ministro está a cumprir isolamento.

A infecção foi primeiramente identificada com recurso a um auto-teste, tendo já sido confirmada. Marcelo Rebelo de Sousa já estará a par da situação, sobretudo numa fase em que está em preparação o novo Governo de Portugal.

A notícia foi entretanto confirmada, através de comunicado, pelo gabinete do primeiro-ministro ao início da tarde desta terça-feira.

Seguindo as regras sanitárias actualmente em vigor no continente, o líder do Partido Socialista (PS), que alcançou uma vitória esmagadora nas Eleições Legislativas do último domingo, terá de cumprir sete dias de isolamento, uma vez que, segundo adianta a mesma fonte, António Costa não apresenta sintomas. Caso estes venham a surgir, a quarentena a que fica obrigado passa para 10 dias.

O mesmo se passa com os contactos de alto risco, designação que vigora no território continental, que cumprem isolamento de sete dias, fazendo teste ao terceiro e ao sétimo dia.

Se fosse na Madeira, António Costa teria de cumprir apenas cinco dias de isolamento, e os seus contactos directos não teriam de ficar em quarentena, independentemente do seu estado vacinal.