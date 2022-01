Arrefecimento também chegou à água do mar

Pela primeira vez nos últimos nove meses a temperatura mínima da água do mar no Funchal atingiu valor abaixo dos 19 ºC. Tal verificou-se na tarde desta quinta-feira, dia 27 de Janeiro, revelam os dados obtidos pela bóia ondógrafo gerida pela APRAM junto ao Porto do Funchal, que registou extremo da temperatura mínima de 18,7 ºC, cerca das 17 horas. Um arrefecimento pontual, tendo em conta a significativa oscilação na temperatura da água em apenas uma hora, visto que uma hora antes, às 16 horas, a temperatura era de 19,3 ºC, e uma hora depois - da temperatura mínima - às 18 horas, era já de 19,2 ºC.

O último registo (IPMA) com a temperatura da água do mar no Funchal abaixo dos 19 ºC ‘remonta’ ao final do mês de Abril de 2021.

Neste início de ano a temperatura da água do mar na Madeira tem-se mantido invejavelmente amena para a época (Inverno) sendo que ao longo desta semana, à excepção do momentâneo arrefecimento registado na tarde de ontem, oscilou diariamente entre os 19,0 ºc e os 19,4 ºC.