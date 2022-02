Exigência de vacinação origina desistências na ‘Trapalhança’ de futsal

A quinta concentração de futsal ‘A Trapalhança’ decorreu, esta manhã, no pavilhão do Marítimo, em Santo António, mas com menos atletas do que habitualmente acontece.

De acordo com a organização, a cargo da Associação de Futebol da Madeira (AFM), registaram-se desistências de última hora devido às recentes medidas para a contenção e controle da pandemia de covid-19, impostas pelo Governo Regional da Madeira.

Em causa a necessidade de apresentar certificado de vacinação ou de recuperado. Em alternativa, teste negativo, que agora é feito sem comparticipação.

Os pais/encarregados de educação teriam de suportar os custos dos testes, semanalmente, para um ou mais filhos que pratiquem desporto e ainda não tenham sido vacinados contra a covid-19.

Mesmo com a alteração, entretanto anunciada pelo Executivo regional, de deixar participar ou assistir às actividades desportivas quem tenha iniciado a vacinação, os constrangimentos mantêm-se.

No caso deste evento de futsal, destinado aos escalões de traquinas e petizes, a impossibilidade de cumprir com a medida imposta levou à desistência de seis equipas, por não terem elementos suficientes para participar.

Na semana passada, quando as novas medidas foram anunciadas, a AFM cancelou toda a actividade desportiva na Região, mas entretanto, após reunião com os clubes, decidiu retomar os jogos de futebol e de futsal, este fim-de-semana.

Por isso, a quinta concentração de futsal 'A Trapalhança' prosseguiu conforme programado.

Mesmo com menos equipas e atletas comparativamente com as edições anteriores, os presentes desfrutaram da iniciativa, que pretende essencialmente promover jogos e diversão junto dos mais novos, fomentando o gosto pelo desporto em geral e pela modalidade em particular.

Veja algumas imagens captadas pelo fotógrafo Hélder Santos, da ASPRESS.