Portos da Madeira com mais cruzeiros do que o esperado em 2021

Os portos da Madeira tiveram um movimento "melhor do que o esperado" em 2021, registando 125 escalas e 117.289 passageiros, sobretudo no último trimestre, e as perspetivas para 2022 apontam para "um ano recorde", foi hoje anunciado.

A informação disponibilizada pela Administração dos Portos (APRAM) refere que as infraestruturas portuárias nas ilhas da Madeira e do Porto Santo "concluíram o ano de 2021 com um total de 125 escalas e um movimento de 117.289 passageiros, números conseguidos praticamente no último trimestre". Tal como o DIÁRIO já havia avançado na edição impressa de hoje, o porto do Funchal teve mais escaladas do que Lisboa.

A presidente do conselho de administração, citada no documento, afirma que o setor arrancou "com mais movimento do que o esperado, apesar de todas as limitações impostas pela pandemia".

"Tivemos 13 'turn arounds', completos e parciais, que movimentaram 3.126 passageiros e 44 pernoitas de navios, um indicador que mantém a tendência de crescimento", adianta Paula Cabaço.

A responsável destaca ter sido "fundamental" a região ter-se preparado e mantido o diálogo com as companhias, "planificando de forma detalhada a operação, criando instrumentos de trabalho e reforçando a comunicação sobre o que estava a ser feito ao nível da segurança sanitária, uma mensagem que se impunha perante as novas circunstâncias".

"Todo esse trabalho traduziu-se num investimento de mais de meio milhão de euros, um trabalho elogiado pelos nossos parceiros", sublinha.

A APRAM realça que o Funchal foi "o porto nacional com maior número de escalas, registando 113 escalas, 114.767 passageiros e 70.815 tripulantes e o porto do Porto Santo 12 escalas, 2.522 passageiros e 2.180 tripulantes".

Paula Cabaço salienta o crescimento da infraestrutura do Porto Santo, para o nicho dos cruzeiros, apontando que "em apenas três meses atraiu 12 escalas, o que é inédito e muito bom para aquela ilha".

Considera que o número evidencia a retoma da atividade dos cruzeiros na Região Autónoma da Madeira, embora ainda esteja "longe das estatísticas do mesmo período de 2019, no período prévio à pandemia".

"Se compararmos a média de passageiro por navio, em 2019, foi de 2.177, e em 2021 ficou-se por 1.013 passageiros. Mas, o saldo de 2021 é francamente positivo e dá-nos excelentes perspetivas para os próximos anos," considera a presidente da APRAM.

Antecipando a situação em 2022, a administração dos portos da Madeira indica que "promete ser um ano recorde ao nível do movimento de cruzeiros nos portos do Funchal e do Porto Santo, com um total de 350 escalas (325 no Funchal e 25 no Porto Santo)".

"As atuais perspetivas só são comparáveis a 2012, quando os portos da Madeira registaram 339 escalas", adianta, complementando estarem previstas 26 estreias (20 no Funchal e seis no Porto Santo).

A primeira estreia acontece em 21 de fevereiro com o "Seabourn Encore".