Madeira contou 45 acidentes e dois feridos graves esta semana

O Comando Regional da Madeira da PSP registou, entre os dias 4 e 10 de Fevereiro, um total de 45 acidentes de viação, dos quais resultaram dois feridos graves: um no Funchal e outro no Porto Santo.

A maioria dos sinistros tratou-se de colisões (31), bem como 5 despistes, 5 atropelamentos e um outro acidente não especificado.

Durante esse mesmo período, foram detidos 35 condutores por condução sob o efeito do álcool; 6 detenções por condução sem habilitação legal; 1 Detenção por recusa em efetuar o teste de pesquisa de álcool no sangue; 1 detenção por não cumprimento da inibição de conduzir pelo prazo de 12horas após ter acusado uma taxa positiva e uma detenção de condutor que se encontrava no exercício da condução com o veículo apreendido.