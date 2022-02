Bancos, juros e comissões baixaram na Madeira em 2020

Os juros e proveitos dos bancos na Madeira rondaram os 44,5 milhões de euros em 2020, -9,4% que em 2019, enquanto as comissões recebidas pelos estabelecimentos bancários localizados na Região caíram para os 26,9 milhões de euros, -3,2% face ao ano precedente, segundo a informação sobre banca e seguros publicada pela Direcção Regional de Estatística na manhã desta sexta-feira.

Os juros de depósitos de clientes da Região atingiram, em 2020, o nível mais baixo da série disponível pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (que se inicia em 1997), ficando pelos 4,4 milhões de euros, valor que corresponde a praticamente metade do apurado em 2019.

Segundo a informação apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2020, a outra intermediação monetária (OIM), constituída por estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixa de crédito agrícola, mantinha em atividade 95 estabelecimentos na Região Autónoma da Madeira (RAM), sendo que face a 2019 registou-se um decréscimo de 2 estabelecimentos. Este é o número mais baixo de estabelecimentos bancários registado na Região desde o início da série (1997).

Mais de metade (51,6%) dos 95 estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixa de crédito agrícola que existiam em 2020 estavam concentrados no concelho do Funchal (49 estabelecimentos), surgindo logo a seguir Santa Cruz com 9 estabelecimentos.

O número de estabelecimentos de OIM por 10.000 habitantes, na Região, em 2020, era de 3,7, valor inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) ao verificado para o país.

O Porto Moniz e o Porto Santo apresentavam os rácios mais elevados (8,6 e 7,7, pela mesma ordem), surgindo no polo oposto, Santa Cruz e Câmara de Lobos, com 2,0 e 1,8 estabelecimentos por 10 000 habitantes, respetivamente.

"A aplicação do tratamento de segredo estatístico por parte do INE inviabiliza a divulgação do número do pessoal ao serviço para três municípios da RAM e para o total da Região, no que se refere a 2020", refere a DREM.

Contudo, a informação disponível para os restantes oito municípios mostra que houve redução do pessoal ao serviço na Calheta (-3), Santa Cruz (-2), Machico e Ribeira Brava (-1), enquanto os restantes mantiveram-se inalterados, explica.

O custo com pessoal não teve uma variação uniforme nos municípios para os quais está disponível informação, com variações compreendidas entre os +6,4% em Machico e os -6,0% na Calheta.

Prémios brutos de seguros também decresceram em 2020

Na atividade seguradora, foram identificados 13 estabelecimentos de empresas de seguros na Região, mais 1 que em 2019. O número de pessoas ao serviço atingiu novo mínimo (desde 1998, primeiro ano para o qual existem dados para esta atividade) de 40, menos três pessoas que em 2019. Contrariamente, os custos com o pessoal aumentaram em 0,5%, entre 2019 e 2020. Por fim, os prémios brutos emitidos pelos estabelecimentos de empresas de seguros na Região caíram para os 47,6 milhões de euros, em 2020, -11,7% que no ano precedente.