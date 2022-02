Humberto Vasconcelos destaca "trabalho meritório" das associações na causa animal

Na entrega de um donativo de bens alimentares para a Associação Animad, que se realizou, esta manhã, nas celebrações do 2º aniversário da Agriloja Funchal, o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, destacou que “todas as associações têm feito um trabalho meritório” na defesa da causa animal. “Sabemos que não é fácil e que muitas trabalham de forma pro bono”, disse, acrescentando que o Governo tem como meta continuar no apoio desta causa, de forma a sensibilizar a população para os cuidados a ter com os animais.

Natália Vieira, representante da Animad, enalteceu o trabalho “grandioso” que o poder executivo tem desenvolvido neste sentido e explicou que todos os tipos de donativos são fundamentais, pois trata-se da única forma de “sobrevivência” desta e de outras associações do mesmo género.