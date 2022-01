Sérgio Marques "confiante" na decisão do povo madeirense

“Neste último dia de campanha e ao fim de uma longa caminhada que fizemos, juntos, lado a lado com a nossa população, não podia deixar de agradecer o entusiasmo, a receptividade e a confiança com que fomos recebidos em todos os concelhos da Região” afirmou, hoje, o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro', Sérgio Marques, naquela que foi uma das últimas acções previstas para este dia, desta feita no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Na ocasião, o candidato reiterou os apelos à participação de toda a população nas Eleições Legislativas do próximo domingo – dia que, reforça, “será crucial para o futuro da Madeira”.

Sérgio Marques mostrou-se ainda "confiante" naquela que será a decisão do povo madeirense, “que sempre soube decidir em consciência e a favor dos projectos políticos que lhes dão mais garantias e esperança no amanhã”.

“Os madeirenses e porto-santenses sabem com o que podem contar da nossa parte, sabem quais são as nossas posições, as nossas propostas e, acima de tudo, sabem que a defesa da Madeira e dos seus interesses são, para esta candidatura, uma prioridade”, vincou, fazendo questão de lembrar que “esta é, de facto, uma oportunidade única para a madeira e para o país”.

“Terminamos esta campanha, com o mesmo espírito de missão com que começamos, espírito de missão e de serviço à nossa comunidade que assumiremos na Assembleia da República, assim que eleitos, servindo e defendendo a Madeira e o Porto Santo, sempre e em todas as circunstâncias”, concluiu o cabeça-de-lista.