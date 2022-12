Movimento de 8.581 pessoas no Porto do Funchal na véspera e dia de Natal

O Porto do Funchal recebe hoje o habitual cliente semanal “Marella Explorer” que traz 2.582 pessoas a bordo e vai ficar na Madeira 15 horas. Em dois dias, hoje e amanhã, três navios e um movimento de 8.581 pessoas.

O Porto do Funchal recebe hoje, o habitual cliente semanal “Marella Explorer” que traz 2.582 pessoas a bordo e vai ficar na Madeira 15 horas. Proveniente de Lanzarote, o navio traz 1.834 passageiros e 748 tripulantes. Parte esta noite, às 23 horas, com destino a Las Palmas.

Amanhã, dia de Natal, são esperados dois navios no Porto do Funchal, “Norwegian Sun” e “Amadea”, com um total de 3.397 pessoas, a bordo.

O “Norwegian Sun” vem de Lisboa, com 1.659 passageiros e 943 tripulantes. Faz uma escala de 11 horas na Madeira e sai às 17 horas, para a ilha de La Palma.

O “Amadea” que está em viagem transatlântica para Bridgetown, nas Caraíbas, traz a bordo, 501 passageiros e 294 tripulantes. Parte às 17 horas, depois de uma escala de 9 horas na Madeira, com destino à capital de Barbados.