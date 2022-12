Bielorrússia acusa Polónia e Lituânia de prepararem grupos paramilitares

O Ministério do Interior da Bielorrússia acusou hoje a Polónia e a Lituânia de estarem a preparar grupos paramilitares para desestabilizar o país, enquanto eram registadas movimentações de tropas bielorrussas em direção à fronteira com a Ucrânia.

"Os agentes da direção principal para o combate ao crime organizado e corrupção do Ministério do Interior receberam informações sobre a criação na Polónia e na Lituânia do grupo extremista paramilitar 'Pospolitnoe Rushenie'", informou a entidade através da plataforma Telegram.

Segundo a mesma fonte, as unidades que integram este grupo paramilitar cooperam com os grupos extremistas da iniciativa BYPOL, que agrupa ex-membros das forças de segurança do país que se insurgiram contra o Governo liderado pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

De acordo com as autoridades bielorrussas, as formações paramilitares também estarão vinculadas ao "Peramoga" e ao "Gabinete de Transição Unido", movimentos que, segundo Minsk, atentam contra a integridade territorial, soberania, ordem constitucional e a segurança da Bielorrússia.

O Ministério do Interior assinalou também que este grupo é integrado por condenados em fuga, representantes da diáspora bielorrussa e estudantes no exterior, que têm como objetivo o regresso ao país e a realização de "atentados terroristas e sabotagens".

O ministério acrescentou que o objetivo desta organização consiste em desestabilizar a situação interna do país "durante as campanhas eleitorais de 2024-2025" e anunciou que, de momento, estão a ser investigadas "mais de 200 pessoas no âmbito de um processo judicial", no qual estão incluídos os opositores Valery Sakhashchik, Svetlana Tikhanovskaia e Alexander Azarov.

Em paralelo, o designado projeto Hajun indicou que o contingente do exército da Bielorrússia destacado esta semana para os arredores da cidade de Brest, sudoeste do país, avançou hoje em direção à fronteira com a Ucrânia, em plena ofensiva russa no território ucraniano.

O Hajun, um grupo de supervisão da atividade militar na Bielorrússia, indicou na plataforma Telegram que foram registadas informações sobre avanços por parte da 38.ª brigada de assalto que se encontrava estacionada em Brest.

O contingente terá avançado até à fronteira da Ucrânia junto à região de Volinia.

Na segunda-feira, o Ministério da Defesa bielorrusso anunciou o início de um conjunto de manobras para testar a capacidade de reação das forças militares do país em caso de conflito armado.