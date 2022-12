Dois portugueses entre mortos causados por explosão na ilha de Jersey

Dois portugueses estão entre as vítimas mortais da explosão e desabamento de um prédio residencial na ilha de Jersey, pertencente à coroa britânica, ocorrida no sábado, disse hoje fonte do Governo português, que está a apoiar as famílias das vítimas.

"Na sequência da explosão em Jersey, confirma-se a morte de dois portugueses, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente", indicou, numa mensagem enviada à Lusa, fonte do ministério liderado por João Gomes Cravinho.

De acordo com a mesma fonte, o "acompanhamento da situação e o apoio às famílias das vítimas está a ser assegurado através do Consulado-Geral de Portugal em Londres e do Consulado Honorário em Jersey".

O último balanço da explosão e desabamento de um prédio residencial na localidade de Sanint Helier, ilha de Jersey, este domingo, indicava que o acidente causou cinco mortos.

Depois de dois dias de buscas, as autoridades admitiam não haver sobreviventes, apesar de quatro pessoas permanecerem, então, desaparecidas.

Uma fuga de gás é a presumível causa do acidente, que aconteceu no sábado às 04:00 locais (05:00 em Lisboa), na capital da ilha. Imagens do circuito interno de videovigilância mostraram uma bola de fogo envolvendo o prédio de três andares à beira-mar, seguida por uma fumaça espessa.