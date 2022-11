Jovens acusados de terem criado esquema para receberem subsídio de mobilidade conhecem hoje sentença

É conhecida hoje a sentença dos quatro jovens acusados de terem criado um esquema para receberem o subsídio social de mobilidade em viagens de avião para a Madeira, num total de 211 apoios.

Os jovens arguidos, com idades entre os 26 e os 35 anos, são acusados de burla qualificada e falsificação de documentos e três deles são também acusados do crime de branqueamento de capitais.

De acordo com a acusação, o esquema remonta a 2016 quando os quatro jovens de diferentes pontos do país terão decidido encetar um plano para receber, de forma indevida, o subsídio social de mobilidade que é atribuído aos residentes na Madeira para as viagens entre o arquipélago e Portugal continental.

Segundo a acusação a que a agência Lusa teve acesso, os jovens terão arrecadado um total de 211 apoios (de 314 euros cada), conseguindo um proveito global de 66.254 euros.

A eventual burla passava por comprarem um bilhete para viajar entre a Madeira e Portugal continental, cancelando a viagem após ser emitido o recibo, sendo reembolsada a totalidade do montante pago pelo bilhete.

Posteriormente, já com a viagem cancelada, mas na posse do comprovativo de compra do bilhete, um dos membros do grupo reclamava numa loja CTT o pagamento do subsídio social de mobilidade, apresentando documentos aparentemente válidos (bilhete, recibo de pagamento, cartão de embarque), assim como certificações notariais e cartões de cidadão forjados.