Saiba o que hoje é notícia

Os norte-americanos escolhem hoje a totalidade dos 435 lugares na Câmara de Representantes, 35 dos 100 lugares do Senado e ainda 39 governadores, numas eleições intercalares fortemente polarizadas.

As mais recentes sondagens indicam que os Republicanos têm fortes probabilidades de retirar o controlo da Câmara de Representantes e do Senado aos Democratas, num resultado que pode criar dificuldades acrescidas ao Governo de Joe Biden para fazer aprovar medidas no Congresso.

A derrota dos Democratas não será uma surpresa, não apenas pela fraca popularidade de Biden, mas também porque, nas últimas 25 eleições intercalares, apenas por três vezes o partido que controla a Casa Branca conseguiu vencer.

Para muitos analistas, estas eleições são uma espécie de referendo ao Governo do Presidente democrata Joe Biden, mas são igualmente um teste à popularidade do ex-Presidente republicano Donald Trump, que apoia vários candidatos presentes nos boletins de voto, tornando o processo muito participado e polarizado.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Mais dias e mais espetáculos é o que promete a edição do Festival Internacional de Teatro da ACERT (FINTA), um momento de encontro e partilha em Tondela entre criadores e público, que decorre de hoje a dia 12.

Na sua 28.ª edição, o FINTA conta com oito espetáculos, uma exposição, um 'workshop' e o lançamento de dois novos "Cadernos de Teatro" da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT).

A abertura do festival fica hoje marcada pela apresentação da ópera "Rita", de Donizetti, numa produção adaptada para português pela Versus e Duetos. Depois, será possível assistir a dois espetáculos de texto, nomeadamente "Kiki Van Bethoven", do Teatro Meridional, e "Genoma B", da companhia espanhola Albadulake, que cruzará circo, dança e música.

Entre outros espetáculos, o FINTA também se faz fora dos palcos e, nesse âmbito, propõe a visita à exposição "De cena em cena", de Marta Fernandes da Silva.

DESPORTO

FC Porto prossegue a defesa da Taça de Portugal de futebol no terreno do Mafra, da II Liga, a partir das 20:45, em jogo da quarta eliminatória da prova.

Os 'dragões', 18 vezes vencedores e segundos classificados da I Liga, defrontam o semifinalista da edição de 2021/22, que só foi afastado pelo Tondela, e 'carrasco' do Marítimo na ronda anterior.

O emblema comandado por Ricardo Sousa segue no 11.º lugar da II Liga.

Gil Vicente, 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, e Arouca, oitavo, protagonizam, a partir das 18:45, o outro embate do dia entre primodivisionários, enquanto Vilaverdense e Oliveira do Hospital, no Minho, às 14:00, e Varzim e São João de Ver, em Póvoa de Varzim, às 19:00, são os intervenientes dos jogos entre equipas da Liga 3.

LUSOFONIA

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia hoje uma deslocação à África do Sul, até sábado, na sua primeira visita oficial ao país para contactar a comunidade portuguesa.

O programa inclui visitas à Cidade do Cabo, Durban, Joanesburgo, Benoni e termina em Pretória.

A deslocação de Paulo Cafôfo "enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado 'Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas', com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro" a Portugal e, "simultaneamente, contribuir para uma visão atual" da diáspora portuguesa.

Além dos consulados-gerais de Portugal na Cidade do Cabo e em Joanesburgo, do consulado honorário de Durban, bem como da embaixada e secção consular de Pretória, o secretário de Estado contactará várias instituições e associações, bem como empresas.

***

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe inicia hoje a XII legislatura, com a eleição do presidente do parlamento, cargo para o qual a Ação Democrática Independente (ADI), que vendeu as eleições legislativas, propôs a vice-presidente do partido Celmira Sacramento.

Caso seja eleita, Celmira Sacramento tornar-se-á a segunda mulher a presidir ao parlamento são-tomense, depois da poetisa são-tomense Alda do Espírito Santo, que ocupou o cargo na I legislatura (1980-1985) e na II legislatura (1985-1991).

Tomam posse os 55 novos deputados, eleitos nas legislativas de 25 de setembro, em que a ADI, do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi o partido mais votado, conquistando uma maioria absoluta (30 assentos parlamentares).

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do atual primeiro-ministro, elegeu 18 deputados.

A terceira força política no parlamento são-tomense, com cinco eleitos, será a coligação Movimento de Cidadãos Independentes-Partido Socialista/Partido de Unidade Nacional (MCIS-PS/PUN), mais conhecido como 'movimento de Caué', distrito no sul da ilha de São Tomé.

O recém-criado movimento Basta - que absorveu o histórico Partido da Convergência Democrática (PCD) e acolheu ex-membros da ADI -- estreou-se nas legislativas e conquistou dois mandatos.

***

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia hoje contactos com as autoridades da Guiné-Bissau para analisar a situação económica e as condições para negociar um programa financeiro, anunciou hoje o Ministério das Finanças guineense.

A primeira parte da missão do FMI, liderada por José Gijon, vai realizar-se de forma virtual e a segunda parte vai decorrer em Bissau, entre 14 e 22 de novembro.

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças, o "programa financeiro com o FMI irá assegurar a implementação das reformas formuladas pelo Governo de Bissau, visando estabilizar a economia, melhorar a competitividade e reforçar a boa governação".

No âmbito da visita, a missão do FMI vai reunir-se com instituições nacionais, incluindo o Ministério das Finanças, Ministério da Administração Pública, Tribunal de Contas, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, e o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

O FMI vai também realizar contactos com os diferentes parceiros multilaterais e bilaterais presentes no país.

O organismo anunciou em junho que iria retomar brevemente a assistência financeira à Guiné-Bissau no âmbito da Facilidade de Crédito Alargado e destacou no âmbito das consultas do artigo IV que a gestão orçamental sustentável é uma "prioridade" e que a consolidação orçamental deve continuar em 2022, para "conter o elevado risco" de aumento da dívida pública.

No último relatório sobre as Previsões Económicas Mundiais, divulgado em outubro, o FMI prevê, para 2022, na Guiné-Bissau um crescimento económico de 3,8% e de 4,5%, em 2023.

PAÍS

Os quatro jovens acusados de terem criado um esquema para receberem o subsídio social de mobilidade em viagens de avião para a Madeira, num total de 211 apoios, conhecem hoje a sentença do Tribunal de Coimbra.

A leitura do acórdão estava inicialmente marcada para 02 de novembro, mas foi adiada devido à necessidade de o coletivo analisar a vasta documentação associada ao processo.

Os quatro arguidos são acusados de burla qualificada e falsificação de documentos e três deles são também acusados do crime de branqueamento de capitais.

O esquema, de acordo com a acusação, remonta a 2016, quando os quatro jovens, com idades entre os 26 e os 35 anos, de diferentes pontos do país, terão decidido encetar um plano para receber, de forma indevida, o subsídio social de mobilidade que é atribuído aos residentes na Madeira para as viagens entre o arquipélago e Portugal continental.

Segundo a acusação a que a agência Lusa teve acesso, os jovens terão arrecadado um total de 211 apoios (de 314 euros cada), conseguindo um proveito global de 66.254 euros.

A eventual burla passava por comprarem um bilhete para viajar entre a Madeira e Portugal continental, cancelando a viagem após ser emitido o recibo, sendo reembolsada a totalidade do montante pago pelo bilhete.

Posteriormente, já com a viagem cancelada, mas na posse do comprovativo de compra do bilhete, um dos membros do grupo reclamava numa loja CTT o pagamento do subsídio social de mobilidade, apresentando documentos aparentemente válidos (bilhete, recibo de pagamento, cartão de embarque), assim como certificações notariais e cartões de cidadão forjados.

POLÍTICA

O primeiro-ministro intervém na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27) para transmitir que Portugal não abranda metas ambientais por causa da crise energética e até antecipa para 2045 o objetivo da neutralidade carbónica.

Esta será uma das linhas da intervenção de fundo que António Costa fará ao final desta manhã, em Sharm el-Sheikh, no Egito, no seu segundo e último dia de participação na COP27 -- cimeira que se prolongará até ao próximo dia 18.

"O objetivo não é somente alcançarmos a neutralidade carbónica em 2050 -- e fomos o primeiro país do mundo a assumir essa meta na COP de Marraquexe [em 2016] -, mas também fazermos tudo para antecipar para 2045 esse resultado", declarou António Costa na segunda-feira, quando falava sobre os seus principais objetivos para esta cimeira do clima.

De acordo com o líder do executivo português, o país está em condições de assumir essa nova meta de atingir a neutralidade carbónica em 2045 e não apenas em 2050, já que conseguiu em dois anos encerrar as suas centrais a carvão, está a acelerar toda a sua transição energética e possui "uma política sustentada de investimento no transporte público urbano e na ferrovia à escala nacional".

António Costa apontou também que Portugal definiu "uma estratégia nacional para o hidrogénio que vai auxiliar a indústria, até hoje bastante dependente do gás natural". Este tema do hidrogénio verde, de resto, estará hoje na agenda do líder do executivo português, quando participar numa mesa-redonda sobre o tema das novas energias.

SOCIEDADE

Os técnicos de emergência pré-hospitalar iniciaram uma greve ao trabalho suplementar, por tempo indeterminado, a exigir medidas para tornar a carreira mais atrativa, como forma de combater a taxa de 30% de abandono da profissão.

"O principal problema da carreira prende-se com a elevada taxa de abandono e ausência de candidatos aos concursos", adiantou à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

De acordo com o pré-aviso, a paralisação, que teve início às 00:00 de hoje, abrange todos os técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM e inclui todos os eventos programados que o instituto se proponha a assegurar, "para lá daquilo que é a sua atividade normal e legalmente exigível".

Uma vez que a greve se refere a trabalho suplementar, a estrutura sindical não apresentou qualquer proposta de serviços mínimos por "não serem devidos", já que "todo o trabalho em horário normal urgente e emergente continuará a ser garantido em todos os turnos".