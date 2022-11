General da segurança de Jair Bolsonaro chama "bêbado" a Lula da Silva

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Brasil e general da reserva do Exército, Augusto Heleno Ribeiro, referiu-se ao futuro Presidente do país, Lula da Silva, como um "bêbado" que "infelizmente" não está doente.

"Lula está doente, infelizmente não está", disse Ribeiro a um grupo de apoiantes do Presidente cessante, Jair Bolsonaro, ao deixar o Palácio da Alvorada citando rumores sobre a saúde do líder do Partido dos Trabalhadores (PT).

"Vamos continuar pressionando para ter um futuro melhor porque não vamos ficar de mãos dadas com aquele bêbado", afirmou o general, ao se comparar com os seguidores de Jair Bolsonaro, que lhe pediram mensagens e fotos.

"Um abraço para quem votou corretamente," acrescentou.

Nos últimos dias surgiram rumores de que Luiz Inácio Lula da Silva poderia ter adoecido.

O vencedor das eleições presidenciais foi diagnosticado com cancro de laringe em 2011, doença da qual recuperou um ano depois.

Desde então, as únicas convalescenças registadas de Lula da Silva foram infeções por coronavírus e uma breve rouquidão durante a campanha eleitoral.