Lista de espera cirúrgica nos Açores baixa 1,4% em outubro

Os Açores tinham 9.928 pessoas inscritas para cirurgia, no final de outubro, menos 1,4% do que em setembro e menos 11% do que no período homólogo, segundo um relatório da Direção Regional da Saúde.

"Em outubro de 2022, aguardavam em LIC [lista de espera cirúrgica] um total de 9.928 utentes, o que corresponde a um decréscimo de 1,4% (menos 145 utentes), face ao mês anterior", lê-se no boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores, consultado pela Lusa e disponível na página da internet da Direção Regional da Saúde.

Em comparação com o período homólogo, em que estavam inscritas para cirurgia 11.155 pessoas, a quebra é de 11% (menos 1.227 utentes).

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o maior da região, era o que concentrava mais doentes em lista de espera para cirurgia (6.362) no final de outubro, mas foi o único a registar uma descida face ao mês anterior (2,9%) e face ao mesmo período de 2021 (17,5%).

Com 2.456 utentes em espera, o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) verificou um aumento de 0,9% em comparação com setembro e de 4,7% em comparação com o período homólogo.

Já no Hospital da Horta (HH) estavam inscritos para cirurgia 1.110 doentes, mais 2,3% do que em setembro e mais 0,6% do que em outubro de 2021.

Também o número de propostas cirúrgicas em espera nos Açores (há utentes que estão inscritos para várias cirurgias) diminuiu em outubro, face ao mês anterior (1,4%), totalizando 11.131.

Para essa redução contribuiu apenas o hospital de Ponta Delgada, que baixou as propostas em lista de espera em 3,3%, para 7.060.

O HSEIT aumentou o número de propostas em espera para 2.896 (1,8%) e o HH para 1.175 (2,4%).

Segundo o relatório, o tempo médio de espera por uma cirurgia nos Açores, no final de outubro, era de 396 dias (cerca de um ano e um mês), menos 21 dias do que em setembro.

O HDES, que apresentava o tempo médio de espera mais elevado (438 dias), foi o que baixou mais (26 dias), seguindo-se o HSEIT, com 346 dias (menos oito), e o HH, com 268 dias (menos oito).

Apenas o Hospital da Horta tinha um tempo médio de espera abaixo dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) regulamentados, que preveem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias.

De acordo com o relatório, das cirurgias realizadas em outubro, só 48,5% ocorreram dentro do TMRG, quando em setembro tinham sido 49,5%.

O HH foi o hospital que mais cumpriu esse critério (85,3%), seguindo-se o HSEIT (65,2%) e o HDES (30,9%).

A produção cirúrgica no Serviço Regional de Saúde dos Açores registou um aumento de 10,6% no mês de outubro, tendo sido realizadas 887 cirurgias, mais 85 do que em setembro.

O hospital de Ponta Delgada aumentou o número de cirurgias realizadas (508) em 9,7% e o da Terceira em 23,2% (250), enquanto o da Horta registou uma redução de 5,1% (129).

Também as propostas cirúrgicas entradas registaram um crescimento (8,4%) em outubro, num total de 1.132 no arquipélago.

O HSEIT contabilizou 358 novas propostas cirúrgicas (mais 14,4%) e o HH 211 (mais 30,2%), enquanto o HDES registou 563 novas propostas (menos 1,1%).

O número de cancelamentos de cirurgias aumentou 22,9%, em outubro, num total de 424 (309 no HDES, 56 no HSEIT e 59 no HH).