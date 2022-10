Golo de Éder Militão coloca Real Madrid provisoriamente isolado na liderança

Um golo apontado pelo defesa Éder Militão na visita a Getafe (1-0) permitiu hoje ao Real Madrid regressar aos triunfos e isolar-se, provisoriamente, na liderança da Liga espanhola de futebol, à frente do rival FC Barcelona.

No Coliseum Alfonso Pérez, o antigo central do FC Porto, servido pelo croata Luka Modric, colocou os merengues a vencer logo nos instantes iniciais, quando decorria o minuto três, um tento que veio a revelar-se decisivo para o conjunto de Madrid voltar a triunfar, após a igualdade na última ronda, diante do Osasuna (1-1).

Assim, a equipa treinada por Carlo Ancelotti passou a comandar a La Liga, com 22 pontos, mais três do que o 'Barça', que no domingo será anfitrião do Celta de Vigo. Já o conjunto dos arredores de Madrid, que contou com o português Domingo Duarte no 'onze', é 16.º, com sete.

No primeiro jogo do regressado técnico Jorge Sampaoli, que foi o escolhido para suceder a Julen Lopetegui, o Sevilha esteve perto de regressar aos triunfos na competição perante o Athletic Bilbau, mas o tento do suplente Mikel Vesga, aos 73, em resposta ao golo de Óliver Torres, apontado logo à passagem do minuto 14, estragou a 'festa' dos andaluzes, que se mantêm em 17.º, com seis pontos.

Os bascos, que ocupam o último lugar do pódio, com 17, terminaram o jogo reduzido a 10 elementos, face à expulsão de Ander Herrera (90+4).

Antes, o Atlético de Madrid, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Girona (2-1), um encontro que contou com o português João Félix como suplente utilizado.

Em Madrid, o argentino Angel Correa, que aos 74 minutos foi substituído por João Félix, marcou aos cinco e aos 48, enquanto Riquelme reduziu para os visitantes, aos 66.

Com o triunfo, a formação madrilena assumiu provisoriamente o quarto lugar da tabela, com 16 pontos, mais um do que o Bétis, que no domingo vista o Valladolid.

No primeiro jogo do dia, o Almeria recebeu e venceu o Rayo Vallecano por 3-1, num jogo em que Samuel Costa entrou em campo aos 66 minutos e Guilherme Guedes não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.