Atlético de Madrid soma segunda vitória seguida na Liga espanhola

O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu hoje por 2-1 o Girona, em jogo da oitava jornada da liga espanhola de futebol, no qual o português João Félix foi suplente utilizado.

Em Madrid, o argentino Angel Correa, que aos 74 minutos foi substituído por João Félix, marcou aos cinco e aos 48, enquanto Riquelme reduziu para os visitantes, aos 66.

Com o triunfo, a formação madrilena assumiu provisoriamente o quarto lugar da tabela, com 16 pontos, mais um do que o Bétis, que no domingo vista o Valladolid.

No primeiro jogo do dia, o Almeria recebeu e venceu o Rayo Vallecano por 3-1, num jogo em que Samuel Costa entrou em campo aos 66 minutos e Guilherme Guedes não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.