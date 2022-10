"PS vai apostar como nunca mas irá perder como sempre"

João Pedro Louro, secretário-geral da JSD nacional veio apadrinhar a tomada de posse de Bruno Melim elogiando a liderança do presidente reeleito [por 98,9% dos votos] justamente por ser mais “dinâmica” e não tem problemas em admitir que é “exemplo” para estrutura nacional da JSD que só podem ganhar com a “competência” do presidente da Comissão Política da ‘jota’ que é também vice-presidente da Comissão Política nacional.

Passados os elogios, vieram os reparos que assiste à governação socialista na República.“Somos a primeira geração que irá viver pior que os nossos país e não há maior dor para os pais do que isso”, disse.

Olhando para a Região, Louro está convicto que em 2023 “o PS-M irá apostar como nunca, mas irá perder como sempre”, afirmou levantando o primeira ovação.

"Vamos ganhar porque também contará com uma JSD-M galvanizada", concluiu.