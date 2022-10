Governo incentiva designers madeirenses a produzirem peças de mobiliário e de luminária

O Governo Regional vai incentivar os designers madeirenses a produzirem peças de mobiliário e de luminária que é usada na Região. Para proporcionar esse estímulo, mo próximo Quadro Comunitário de Apoio será alocada verba destinada a apostar nos designers locais. Revelação feita hoje por Miguel Albuquerque durante a visita à empresa Sociedade de Serragens da Madeira, Lda., no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO).

Depois de registar que “para tomar decisões não há nada como conhecer a realidade e a realidade quem a conhece é de facto os empresários”, e de enaltecer que a empresa familiar em causa “se tem adaptado aos novos tempos”, quer ao nível das instalações, quer em termos funcionais, concluiu que “o grande desafio é continuar a inovar e para fazer essa inovação nós estamos presentes para apoiar”, garantiu.

Dito isto, considerou que “dentro de pouco tempo” seria importante a Região apostar decididamente nos seus designers, nomeadamente atribuindo a estes a responsabilidade de “começar a fazer as suas próprias peças de mobiliário e de luminária com valor acrescentado”. Para garantir essa atractividade, prometeu que “no próximo Quadro de Apoio será destacada parte das verbas exactamente para mobilizar e apoiar os nossos designers”, a quem reconhece “grande qualidade”. O objectivo é de forma progressiva “termos produtos finais feitos aqui na Madeira”, concretizou.

A Sociedade de Serragens da Madeira, Lda., foi constituída no ano de 1944, com sede na Rua da Carreira, na então Vila de Câmara de Lobos.

Os estabelecimentos e negócios aumentaram e dispersaram-se por todo o arquipélago. No Funchal, localizava-se na Rua dos Ferreiros e na Rua da Rochina de Baixo, na Ponta do Sol, Arco da Calheta e Ponta Delgada, com instalações próprias.

No ano de 1996, um novo plano estratégico para a empresa levou-a a adquiriu novas instalações e nova sede, no Parque Empresarial da Zona Oeste, Lotes. 8 e 9 em Câmara de Lobos.