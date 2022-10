“Com políticos destes seremos pequeninos e nunca conseguiremos ir mais longe”, acusa a Iniciativa Liberal

Com base nas recentes declarações de Miguel Albuquerque ao Açoriano Oriental, a Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal da Madeira sublinha que a Madeira nunca chegará ao desenvolvimento e à criação de riqueza, ficando resignada com "a sua pequenez".

“Vamos ser francos e objectivos: grande número de decisões não são tomadas porque não se enquadra nos ciclos eleitorais”, disse Miguel Albuquerque, acrescentando: “É muito mais fácil tomar decisões políticas com impacto no mundo mediático a curto prazo do que tomar decisões como estas, que têm um impacto num horizonte temporal mais largo”, disse Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional e do PSD Madeira, e agradecemos a sua franqueza, que explica muita coisa", começa por afirmar o comunicado da Iniciativa Liberal.

De acordo com o partido, para Miguel Albuquerque "os ciclos eleitorais são mais importantes do que o desenvolvimento". Nesse sentido, avisam que "o curto prazo prevalece sobre o médio e o longo prazo e que a conjuntura prevalece sobre a estrutura".

A Iniciativa Liberal sublinha que Miguel Albuquerque "favorece o mundo mediático sobre a realidade", e que "a agenda varia conforme é definida pela comunicação social, de quem se alimenta avidamente", acusam, acrescentando que o presidenteo do Governo Regional "vive acobertado pelo imediato absoluto".