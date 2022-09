Arrendamento de casa na Madeira chega aos 7,35€/m2

O preço médio por metro quadrado de uma habitação para arrendar na Madeira atingiu no final de Junho os 7,35 euros, o maior aumento (+16%) entre todas as regiões portuguesas quando comparado com o período homólogo. A contribuir para essa evolução está o Funchal que cresceu 20,7% no final do 2.º trimestre para 8,33 euros o metro quadrado.

No 2.º trimestre de 2022 "a renda mediana dos 21.005 novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,55 €/m2", informa o INE esta manhã. "Este valor representa um crescimento homólogo de +8,6%, superior ao observado no trimestre anterior (+6,4%). O número de novos contratos de arrendamento também registou um aumento face ao 2º trimestre de 2021 (+2,1%)", acrescenta.

Aliás, face "ao 2.º trimestre de 2021, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III. As rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,95 €/m2), Algarve (7,41 €/m2), Região Autónoma da Madeira (7,35 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (7,06 €/m2) e, com excepção do Algarve, estas sub-regiões apresentaram também crescimentos homólogos superiores ao do país".

Diz ainda o INE que neste período de três meses, "verificou-se um aumento homólogo da renda mediana em 23 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes", destacaram-se "Vila Nova de Famalicão (+25,2%), Funchal (+20,7%), Cascais (+19,6%), Seixal (+15,9%) e Porto (+15,7%), por apresentarem os maiores crescimentos homólogos".

Acresce que "os municípios com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados – Cascais (12,78 €/m2), Lisboa (12,61 €/m2), Oeiras (11,00 €/m2) e Porto (10,15 €/m2) – registaram um crescimento homólogo superior ao do país (+19,6%, +14,6%, +11,3% e +15,7%, respetivamente)". Contudo, "o padrão territorial das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento destacava, com valores superiores ao do país, todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, do Algarve (8 em 13 com informação disponível) e da Área Metropolitana do Porto (4 em 17). Nas restantes NUTS III, assinalam-se, com rendas superiores ao valor nacional, os municípios do Funchal (7,84 €/m2) e de Santa Cruz (6,29 €/m2), na Região Autónoma da Madeira, de Sines (7,17 €/m2) e de Aveiro (6,35 €/m2)".