Reeleição de Lula é o grande destaque dos jornais desta segunda-feira

Bom dia. A noite eleitoral no Brasil também, e naturalmente, faz eco em Portugal, com as capas dos jornais generalistas a darem conta a vitória de Lula da Silva, novamente eleito presidente do maior país lusófono.

No Correio da Manhã:

- "Herança de mil milhões desaparecida"

- "Mistério de 20 anos com fortuna de Tomé Feteira"

- "Revelado no processo contra Duarte Lima"

- "Herdeiros exigem 8,5 milhões ao ex-deputado do PSD"

- "Gestor suíço diz que empresário tinha entre 800 a 1.000 milhões"

- "Portugal liberta traficante inglês com ligações ao crime organizado"

- "Solto pelo Supremo Tribunal por excesso de prisão preventiva"

- "Projeto 'Fábio Guerra' avança - Reincidência em rixas pode encerrar bares"

- "Ministério Público: Disparam castigos a procuradores"

- "Estudantes da área da Lisboa são os que chumbam mais"

- "Apoio de 125 euros serviu de pouco"

- "Lula da Silva é o novo presidente do Brasil"

- "Atropelamento de Gabriel: Autópsia ajuda a explicar tragédia"

- "Benfica: Rui Costa elogia mas afasta euforia"

- "Sporting: Ruben Amorim joga 'final' na Champions"

- "Vitoria e Barcelos: SP.Braga ultrapassa Porto"

No Público:

- "Brasil escolheu a democracia e voltou a eleger Lula"

- "Rendimentos - Nos bastidores dos acordos do Governo com os parceiros sociais"

- "Doutoramentos nos politécnicos têm 'riscos', alerta ministério"

- "Televisão - 'The White Lotus' de regresso: ricos, pobres e Etna ao fundo"

- "Estudo - Mães têm dificuldade em ver excesso de peso dos filhos"

- "I Liga - Benfica melhor mas FC Porto e Sporting estão bem piores"

No Diário de Notícias:

- "Lula volta à presidência 12 anos depois, à frente de um Brasil dividido ao meio"

- "Inflação força famílias a recorrer às poupanças"

- "Reportagem com Diogo Ribeiro - Preparado para ser o melhor nadador português de sempre?: 'Com treino serei melhor do que isso'"

- "Que Liberais? Rui ou Carla, ambos a excomungar o populismo"

- "Livro - 'Não se pode classificar o Estado Novo como fascista', diz o investigador Carlos Martins"

- "TikTok - Na rede 'dos miúdos' há espaço para o ensino"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 15 mil alunos estão à espera do exame para tirar carta de condução"

- "Um terço dos candidatos aguarda há três meses. Prova prática com maior atraso"

- "Faltam instrutores e examinadores, que abandonaram profissão na pandemia"

- "Lula de volta ao Planalto"

- "Candidato do PT derrota Bolsonaro em eleição renhida - 'Tentaram enterrar-me vivo'"

- "Os desafios do novo presidente do Brasil"

- "Reportagem no coração da festa petista"

- "Latada: Cortejo de cor e alegria varre o Porto"

- "Profissional: Maioria dos estudantes tem emprego um ano depois de acabar o curso"

- "Facebook: SOS Racismo denuncia professora que usou imagem de um sapo"

- "Polémica em grupo fechado chegou à Comissão contra discriminação"

- "MP arquiva queixa de maus-tratos no Conde Ferreira"

- "Sinistralidade: Quatro motards mortos em dia negro nas estradas"

- "Gil Vicente 0 - Braga 1: Vitória suada catapulta guerreiros para o 2.º lugar"

- "Benfica não marcava tanto desde 2009"

No Negócios:

- "Dia Mundial da Poupança - Estratégias para fintar o aumento dos preços"

- "Conversa Capital - Jorge Vasconcelos [ex-presidente do regulador de energia]: 'A rede elétrica nacional está saturada porque não tem havido investimentos'"

- "Custo dos despedimentos sobe mais do que parece"

- "Novo regime de contratação pública fica fora do Código"

- "Web Summit - Guia para sobreviver à cimeira"

- "Uma viagem ao Hub Criativo do Beato conduzida por Gil Azevedo"

- "Entrevista Paddy Cosgrave: 'Lisboa é a cidade mais escaldante do mundo da tecnologia'"

- "Sustentabilidade 20|30 - Empresas devem caminhar para uma organização circular"

No O Jogo:

- "Conceição falou com os jogadores no regresso ao Dragão e passou mensagem forte - Ninguém se rende"

- "Gil Vicente 0-Braga 1 - Medeiros tinha prata nos pés"

- "Último avançado das águias a chegar aos 25 golos com 21 anos foi... Eusébio - Ramos em modo lendário"

- "Sporting - Sotiris não é opção para vaga de Morita"

- "Casa Pia-Rio Ave 1-0 - Tributo em nome do pai"

No A Bola:

- "Benfica mão desiste de renovar com Grimaldo"

- "Espanhol está em final de contrato e é protagonista de época de sonho com Roger Schmidt"

- "Incidente disciplinar no final da última temporada está esquecido"

- "Otamendi afasta cenário da saída em janeiro"

- "FC Porto: O pior arranque de Conceição"

- "Sporting não estava tão mal desde 2012/2013, época do 7.º lugar na Liga"

- "Guerreiros já são segundos, a 6 pontos das águias"

E no Record:

- "Águias com melhor ataque do século - Demolidor"

- "Equipa de Schmidt marca 2,48 golos por jogo"

- "Se mantiver este ritmo pode chegar perto dos 150"

- "Gonçalo Ramos é o mais jovem a chegar aos 25 golos desde António Simões"

- "Ptamendi centenário pelos encarnados"

- "'Fizeram-me sentir como se fosse o meu primeiro cube'"

- "Sporting: Outubro deixa rastro de destruição"

- "Adeus a Taça e 12 pontos para o 1.º lugar"

- "Pior registo defensivo desde 1964"

- "Leões desperdiçam quase metade das grandes oportunidades"

- "Faz teste decisivo hoje - Paulinho com um pé na 'final' com o Eintracht"

- "FC Porto: Conceição dá abanão no grupo"

- "Exige mais aos jogadores após igualdade nos Açores"

- "Novidades diante do At.Madrid - Marcano no lugar de David Carmo"

- "Eustáquio regressa ao onze e compensa ausência de Uribe"

- "Treinador Filipe Mateus triunfa no dia em que perde o pai"

- "Liga: Gil Vicente 0 - 1 SP.Braga - Guerreiros isolados em 2.º"