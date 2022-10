PT diz que Lula venceu em Lisboa e no Porto

O representante do Partido dos Trabalhadores em Lisboa Pedro Prola disse hoje que o candidato às eleições presidenciais do Brasil Lula da Silva venceu a votação na capital portuguesa com 64,5% dos votos.

Em Lisboa, Lula da Silva obteve 12.872 votos contra 7.085 alcançados pelo Presidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, adiantou o mesmo representante do PT. No Porto, ainda segundo dados de Pedro Rola, Lula da Silva ganhou com 9.450 votos contra 5.134 de Bolsonaro.

Pedro Prola anunciou os resultados aos apoiantes do PT que se encontram à porta da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, local da votação para as presidenciais do Brasil na capital portuguesa. A agência Lusa não conseguiu obter os dados da votação em Faro em tempo útil.

A segunda volta das presidenciais brasileiras é disputada pelo Presidente Jair Bolsonaro, que se recandidata a um segundo mandato, e pelo antigo chefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva venceu a primeira volta das presidenciais com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro.