Orçamento aprovado mas sem grande destaque nos jornais nacionais

Bom dia. A aprovação na generalidade, ontem, do Orçamento de Estado para 2023 não deixa de estar nas capas dos jornais, mas sem grandes destaques, o que atesta do facto de não ser uma surpresa dada a maioria absoluta existente no parlamento,. Em todo o caso, muitas outras notícias são relevadas para primeiro plano.

No Expresso:

- "Milionários dos 'vistos gold' estão a receber os 125 euros do Estado"

- "Empresa-fantasma recebeu 300 mil euros do secretário de Estado"

- "Retrato de um Brasil dividido pelo ódio"

- "Quem são e o que pensam os candidatos à liderança da IL"

- "Imigrantes nunca pesaram tanto na natalidade"

- "Já há listas de espera para apoio alimentar"

- "Almirante mais longe de ser CEMGFA"

- "Droga injeta violência na Madeira"

- "Juros com espaço para subir mais"

- "Muda a hora"

- "CES estuda longevidade"

- "Da Portugália para a Emirates"

- "EDP lucra 518 milhões"

No Correio da Manhã:

- "No concelho de Vila Nova de Foz Coa. Padre preso por abusos de escravo sexual"

- "Vítima é deficiente de 44 anos e contou as sevícias que sofreu"

- "Saída do Atlético de Madrid. Benfica sonha com regresso de João Félix"

- "Sporting. Edwards surpreende ingleses"

- "FC Porto. Man. United reserva Diogo Costa"

- "Sondagem CM. PS em queda deixa PSD aproximar-se. Marcelo castigado por polémicas"

- "Autarcas de Montalegre detidos. Contratos de 20 milhões em negócios de família"

- "Já recorreu. Vieira condenado a pagar 7,5 milhões ao Novo Banco"

- "BCE aumenta taxa. Subida dos juros aperta economia"

- "Em novo processo. Isaltino Morais acusado de prevaricação"

- "Donatello. Cão da polícia vai reformar-se"

- "'Olá pai, olá mãe'. Falso filho usa conta de amigo para burlas"

No Público:

- "Portugal é o terceiro país da UE com maior aumento de mortes no trabalho"

- "Amazónia: A grande floresta precisa de respostas"

- "Inflação: BCE sobe taxas com governos a criticar 'precipitação'"

- "Autarquias: Isaltino Morais e deputada do PS acusados de prevaricação"

- "Ciência: Observatório Astronómico de Lisboa perdeu os astrónomos"

No Jornal de Notícias:

- "Escrituras e divórcios já são possíveis sem sair de casa"

- "Supermercados contra novo imposto"

- "Subida de juros agrava créditos à habitação em centenas de euros"

- "Padre escravizou e abusou sexualmente de um sem-abrigo deficiente"

- "Montalegre: Autarcas lucram com obras feitas por amigos"

- "Brasil: Portugueses preferem deixar tudo como está"

- "Orcas: Velejadores em terra para evitar ataques"

- "Union Berlin 1-0 SP. Braga: Penálti põe em risco futuro na Liga Europa"

- "Ramalde, a freguesia do Porto que quer ser a capital do futebol"

No Diário de Notícias:

- "OE2023: PS aprova orçamento, encosta PSD ao Chega e negoceia com o PAN e o Livre"

- "BCE: Lagarde fala, pela primeira vez, em 'recessão', mas vai agravar subida de juros"

- "[Entrevista a Paulo Rangel]: 'Há bullying democrático'"

- "Estudo: Estado tem almofada para maiores aumentos das pensões em 2023"

- "Drogas: Falta de investimento provoca retrocesso no tratamento de dependências"

- "Grégoire Verdeaux, vice-presidente PMI: 'Se houvesse vontade política, em 15 anos deixava de haver tabaco no mundo"

- "'Startups': Fábrica dos Unicórnios arranca com oito milhões para investir"

- "Liga dos Campeões: Sporting pode ajudar Portugal a fazer história com três equipas nos oitavos"

- "Filme: 'Cesária Évora correu o mundo sem tirar os pés do Mindelo', diz a realizadora"

No Inevitável:

- "O mundo dos assexuais"

- "Ucrânia: Putin fala de um 'jogo sujo' e teme-se guerra no espaço"

- "Brasil: Domingo, o mundo ficará a saber quem ganhou: se Lula ou Bolsonaro"

- "OE aprovado pela maioria socialista. PAN e Livre abstiveram-se"

- "BCE: É oficial: taxas de juro sobem 0,75% e penalizam créditos"

No Negócios:

- "Tribunal de Contas arrasa novo regime de contratação pública"

- "Inflação dá mais dinheiro aos partidos"

- "Entrevista a Lídia Jorge: "As pessoas olham para os lares como se fossem sítios de leprosaria"

- "Sondagem: PS perde terreno para PSD. Marcelo em queda"

- "Grupo espanhol investe 150 milhões em plataforma logística"

- "Bolsas trocam palácios pelos 'bunkers' de dados"

- "Reestruturação: Credit Suisse vai agarrar-se a tábua de salvação dada por banco saudita"

No Jornal Económico:

- "Quem usar medida do Governo para renegociar crédito passa a ser de risco"

- "[Ministra da Agricultura e da Alimentação]: 'Estamos a negociar em Bruxelas utilização de fundos rurais para a seca'"

- "Lei de Vieira da Silva poria em risco metade das pensões"

- "São penhorados 640 mil euros por dia em contas bancárias sem despachos de juízes"

No A Bola:

- "Rui Costa aberto a investir em equipa em janeiro"

- "Exclusivo A Bola. Fábio Capello: 'Durante 70 minutos Benfica foi senhor do jogo com a Juventus!"

- "Sporting. Edwards na montra da Europa e da Premier League"

- "FC Porto. Diogo Costa 'já é o melhor do mundo'"

- "Liga Europa. Guerreiros já não dependem deles próprios"

- "Ronaldo volta a quebrar enguiço"

No Record:

- "Benfica. Bronca em Paris. Domingos Soares de Oliveira indignado por ficar nas filas de trás"

- "Sporting. Amorim puxa por Edwards"

- "FC Porto. Fenómeno Diogo Costa descodificado"

- "U. Berlin-SP Braga (1-0). Minhotos traídos por penálti"

- "Man. United-Sheriff (3-0). Ronaldo volta aos golos"

E no O Jogo:

- "Desempenho de Diogo Costa frente ao Brugge ganha dimensão planetária: Um n.º10 na baliza"

- "Union Berlin 1-0 Braga: Resta sonho do Play-off"

- "Benfica: A grande muralha de Schmidt"

- "Sporting: Marcus Edwards encanta Inglaterra: 'Drible à Messi impressiona'"

- "Chaves: Flavienses preparam invasão à Luz"

- "Futsal: Leões e águias avançam na Champions"