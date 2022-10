Lula é o vencedor das eleições no Brasil

Lula da Silva volta a ser presidente do Brasil, depois de ter vencido as eleições deste domingo.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, quando estão apuradas 98,8% das secções de voto, Lula obtém 50,83% dos votos e Jair Bolsonaro 49,17%.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorado após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).