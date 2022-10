Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Nascer do Sol:

- "Mulher do almirante é o alvo das ameaças"

- "Carlos França, ministro das Relações Exteriores do Brasil: 'Temos instituições sólidas que garantem a verdade dos resultados eleitorais'"

- "Miguel Pinto Luz: 'A TAP vai ser vendida ao desbarato por culpa exclusiva do PS'"

- "Mariana Vieira da Silva e Bruxelas não dão conta do PRR"

- "Concurso para casinos omite prova de idoneidade"

- "Igreja: Maçonaria entre na guerra entre conservadores e progressistas"

- "António Mendonça: 'Entra-se no Governo com currículo e sai-se com cadastro'"

- "Fundação: Maria João Bustorff afasta saída da família Espírito Santo"

- "TAP: Dois aviões que nunca voaram custam 1,2M por mês"

- "Centenário de Agustina: Uma lição sobre a miséria"

Público:

- "Perdão da dívida da CP foi adiado para 2023 e vai atrasar investimentos"

- "Entrevista a Pedro Adão e Silva: 'Há um corte com o subfinanciamento crónico da Cultura'"

- "Direitos: Constitucional já apontou 23 vezes atropelos na pandemia"

- "I Liga: Benfica vence e sai como líder reforçado do Dragão"

- "Crimes violentos: Crescem casos parados de indemnização a vítimas"

- "Brasil: O ouro de Minas Gerais brilha nas suas cozinhas"

- "Blocos de parto: 'Deem-nos uma mala e vamos todos para o litoral'"

Jornal de Notícias:

- "Há 25 mil imigrantes sem visto de residência à espera de vaga do SEF"

- "F. C. Porto 0-1 Benfica: Rafa acelera no vermelho"

- "Sporting: Ruben admite sair se maus resultados continuarem"

- "Famalicão: Professor de Moral acusado de abuso sexual afastado da escola"

- "Magistratura: Conselho exige discrição dos juízes nas redes sociais"

- "Lisboa: Idoso vive aterrorizado em prédio de que é o último inquilino"

- "Dinheiro Vivo: Bosch vai produzir bicicletas elétricas em Ovar"

- "Pirataria: Portugal deve investir mais em segurança, alerta 'hacker' premiado"

Diário de Notícias:

- "Bosch acelera negócio em Portugal e recruta 400 pessoas"

- "FC Porto 0-1 Benfica: Clube da Luz vence no Dragão e reforça a liderança"

- "Lula ao DN: 'No meu governo, os brasileiros não estavam saindo do Brasil, mas voltando"

- "Paridade: SAD do futebol vão ser obrigadas a ter mulheres nas administrações"

- "José Rodrigues dos Santos: 'A guerra na Ucrânia constitui uma derrota estratégica para o regime chinês - e em Pequim sabem-no'"

- "Brunch com... Marta e Ricardo, criadores do Quake: Um museu que nasceu do terramoto de um reencontro que deu casamento"

- "Óscar Gaspar: 'Preço muito aquém da estrutura de custos vai tornar impossível praticar vários atos médicos'"

- "OE 2023: Medina corta a fundo no défice à custa de pensões e do fim dos apoios covid e à energia"

- "Incompatibilidades: Partidos recusam alterações 'à pressa' e não poupam Marcelo"

- "Isabel Galriça Neto: 'Os cuidados paliativos não encurtam a vida, pelo contrário, dão-lhe mais qualidade'"

- "Reino Unido: Conservadores entre o sonho e o pesadelo de ter Boris de volta"

Correio da Manhã:

- "Indícios de tráfico de influências e corrupção: Negócios suspeitos em câmaras e juntas"

- "Políticos do PS e PSD investigados. Escutas telefónicas sinalizam ligações maçónicas. Justiça faz buscas nos municípios de Lisboa, Oeiras, Barcelos e Famalicão"

- "FC Porto 0-1 Benfica: Benfica invicto derruba dragão. Golo de Rafa dá avanço de seis pontos"

- "Medina admite: Meia pensão castiga alguns reformados"

- "Líder da extrema-direita: Itália nas mães de Meloni"

- "Jornada mundial: Igreja só aceita voluntários com registo criminal"

- "Crime em Corroios: Enteado mata padrasto à facada"

- "Braga: Jovem atropelada no dia de anos por carro sem seguro"

- "Carregal do Sal: Dono mostra gato morto pendurado com corda"

- "Emigrante assassinada: Nova autópsia ao corpo de Diana no Luxemburgo"

- "Diz Rúben. 'Serei sempre os responsável'"

- "Mais Sport: Oferta milionária para Pepe".

O Jogo:

- "FC Porto 0-1 Benfica: Via aberta no vermelho"

- "Sporting-Casa Pia. Objetivo: reacender a chama"

- "Estoril-Braga: Defesa não aflige Artur Jorge"

A Bola:

- ""FC Porto 0-1 Benfica: Imbatíveis. Benfica supera clássico e é agora mais líder"

- "Rafa: Homem do jogo dez no dragão o golo que vale seis pontos!"

Record:

- ""FC Porto 0-1 Benfica: Águia dispara no dragão"

- "Face ao mau momento do leão, Amorim assume responsabilidade: 'No fim se tiver de seguir em frente... sairei'"

- "Sporting--Casa Pia: Jovens são opção. Chico Lamba e Mateus Fernandes convocados"