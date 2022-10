Berardo e outros milhões em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Os jornais e revistas nacionais desta quinta-feira têm vários assuntos em destaque, sendo que os milhões da Fundação Berardo estão no topo do interesse do leitor, mas também os milhões da Champions, que favorecem os clubes portugueses.

Na revista Sábado:

- "100 anos. Histórias. Adriano Moreira 1922-2022"

- "Exclusivo. MP fez buscas e apreendeu Euro800 mil a russa ex-vice-presidente do Gazprombank"

- "Perigo. Fumar cotonetes é a nova moda dos adolescentes"

Na revista Visão:

- "Pedro Nuno Santos: A história e os segredos dos negócios da família"

- "Imobiliário: Os preços das casas vão cair?"

- "Sindicatos: A nova jogada de André Ventura"

- "Lesados do BES: Erro vai custar 300 milhões de euros ao Estado"

No Correio da Manhã:

- "Famalicão. Professor de Moral abusa de 15 alunas"

- "Costa contra subida de juros em choque com o BCE"

- "Brugge-FC Porto (0-4). Dragão de ouro garante apuramento"

- "Tottenham-Sporting (1-1). Sonho milionário continua"

- "Estrela do Benfica. FPF disponível para regresso de Rafa à seleção"

- "Póvoa de Varzim. Julgado patrão que sodomizou e matou empregado"

- "25 anos de cadeia. Pena máxima para engenheiro pirómano"

- "Estoi, Faro. Estudante de 14 anos ataca colega na escola"

- "Saúde. Urgências cheias com aproximar do inverno"

- "Hospital de Évora. Queixa-crime contra médicos por morte de bebé durante parto"

- "Em Caminha. Secretário de Estado em negócio ruinoso"

No Público:

- "PSP põe polícias nas juntas para compensar fecho de esquadras"

- "Entrevista com Greta Thunberg: 'A desobediência civil é algo que temos de usar'"

- "Justiça: Sousa Cintra paga 70 milhões por negócio gorado no Brasil"

- "OE 2023: Governo alarga à distribuição nova taxa sobre lucros excessivos"

- "Liga dos Campeões: FC Porto já está nos "oitavos", empate deixa Sporting vivo"

No Jornal de Notícias:

- "Acidentes e afogamentos lideram causas de morte entre crianças e jovens"

- "Brugge 0-4 FC Porto: Nas mãos de Diogo e nos pés de Taremi"

- "Tottenham 1-1 Sporting: Leões a um ponto do apuramento milionário"

- "Liga Europa: Braga joga cartada decisiva na Alemanha"

- "Orçamento: Costa vai também taxar lucros dos súperes"

- "Inédito: Incendiário apanha pena máxima de prisão"

- "'Olá, mãe': Detido autor de burlas no WhatsApp"

- "STCP: Novas paragens permeáveis à chuva e ao vento"

- "Saúde: Autorizando medicamento com rótulo em espanhol"

- "Eleições: Um 'louco' ou um 'ladrão', os brasileiros escolhem"

No Diário de Notícias:

- "Passos Coelho: O ausente mais presente no debate do parlamento"

- "Coleção Berardo: 1,8 mil milhões, fim do arresto e adeus ao CCB?"

- "Parlamento: PS adia votação da eutanásia por um mês para 'análise minuciosa'"

- "Saúde mental: sabe quando pedir ajuda?"

- "Liga dos Campeões: FC Porto nos oitavos e Edwards dá esperança ao Sporting"

- "Brasil: Institutos de sondagem sob risco de prisão se falharem"

- "Prémio Leia: Celso da Costa, o matemático que nasceu como escritor aos 73 anos"

No Inevitável:

- "Acordo ibérico: Entrevista a Clemente Pedro Nunes: 'Vai-se gastar 300 milhões de euros e acham que isso é bom investimento?'"

- "'Milagre' da redução do défice e da dívida é à custa dos portugueses"

- "Primeira corrida na Península Ibérica foi há 120 anos"

- "Bancas: Lucros do Santander disparam para 385 milhões"

- "'Olá, mãe', 'olá, pai'": PJ detém autor da burla"

- "Guerra: Putin reforça ameaças com exercícios nucleares"

- "Champions: FC Porto retribui goleada e Sporting bate o pé em Londres"

No Negócios:

- "Rendas sobem 10% em Lisboa e no Porto"

- "Reportagem: O que faz a ASAE para combater o branqueamento de capitais"

- "Inês Ramires, secretária de Estado da Administração Pública: 'Acordo da Função Pública nunca será para rever em baixa'"

- "Orçamento do Estado: Taxa sobre lucros inesperados alargada à distribuição"

- "DSTelecom entra no mar para monitorizar a Terra"

- "Subsídio de refeição: Governo sobe isenção e quer incentivar aumentos"

- "Lei que agiliza PRR alarga prazo com aprovação de especialistas"

No O Jogo:

- "Club Brugge 0-4 Porto: Dois penáltis e quatro 'shots'"

- "Tottenham 1-1 Sporting: Leões a um passo do apuramento"

- "Union Berlin-Braga: Fé no triunfo e nos jogadores"

- "Benfica: Palavra de Schimdt liberta dom de Rafa"

No A Bola:

- "Dragão de ouro, Leão de prata. FC Porto já nos oitavos ao Sporting falta um ponto"

- "Portugal chama por Rafa. Jogador mantém não à seleção"

- "Liga Europa. Cristiano Ronaldo já pode jogar hoje"

E no Record:

- "Tottenham-Sporting (1-1) Brugge-FC Porto (0-4). Heróis. Portugal pode ter pela primeira vez três equipas nos 'oitavos' da Champions"

- "Benfica. Renovação de Rafa prioritária"

- "Todos os números dos 75 anos avassaladores. Estatística prova quebra nos últimos 15'".