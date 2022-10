Bolsonaro torna-se o primeiro presidente brasileiro a falhar reeleição

Jair Bolsonaro não conseguiu evitar a derrota nas eleições presidenciais de hoje, perdendo na segunda volta contra o ex-chefe de Estado Lula da Silva, tornando-se no primeiro Presidente brasileiro a não ganhar uma reeleição.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-capitão do exército e 38.º Presidente do Brasil obteve pouco mais de 49% dos votos, contra perto dos 51% de Lula da Silva, na segunda volta. Em 1997, durante o primeiro mandato da presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional permitindo a reeleição do Presidente em exercício.

A partir daí, à exceção de Bolsonaro, todos os presidentes que estavam em exercício e concorreram às presidenciais foram reeleitos para mais quatro anos de mandato. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso venceu com 53,06% dos votos na primeira volta Lula da Silva (31,71%) e Ciro Gomes (10,97%) e foi reeleito. A história repete-se e agora foi Lula da Silva, em 2006, eleito para um segundo mandato vencendo o agora seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, na segunda volta com 60,83% contra 39,17% dos votos. Oito anos depois foi a vez de Dilma Rousseff repetir o feito: venceu na segunda volta com 51,64% dos votos contra os 48,36% de Aécio Neves.

Michel Temer foi empossado a 31 de agosto de 2016 após o processo de impeachment de Dilma Rousseff e nunca procurou a reeleição.