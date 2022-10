A culpa [não] é dos outros!

A Madeira constitui um caso de estudo paradigmático onde tudo o que corre mal é sempre culpa dos outros, e nunca de quem tem responsabilidades governativas. O PSD que nos governa há quase 50 anos adotou esta máxima e tenta, desta forma, ele próprio, branquear a sua incompetência na gestão dos destinos da Região. Atualmente, apresentamos os piores indicadores do País nas mais diversas áreas, mas chegámos ao cúmulo ridículo de termos um Governo Regional que sacode a água do capote, culpando os outros por aquilo que é da sua única e exclusiva responsabilidade.

Na Saúde, apesar de o Governo afirmar que nunca como agora foi feito tanto investimento, a lista de espera para cirurgias, consultas e exames complementares de diagnóstico duplicou relativamente a 2015, ano em que Miguel Albuquerque tomou posse pela primeira vez. Mas a culpa não é sua. É dos outros.

Em quase 50 anos de governação, os problemas de habitação mantêm-se. São os próprios dados oficiais a darem conta de que há mais de 5 mil famílias com carências habitacionais, situação que também já afeta os jovens e a classe média, em resultado da subida de preços. Mas a culpa não é de quem nos governa. É dos outros.

A Madeira é a região com o maior índice de risco de pobreza e exclusão social e a maior taxa de desemprego do País. Mas a culpa nunca é de quem vem governando a Região há quase cinco décadas e nos empurrou para a cauda do País. É sempre dos outros.

Na última década, cerca de 17 mil pessoas viram-se obrigadas a sair da Região. Os últimos dados indicam que há mais de 9 mil jovens entre os 16 e os 34 anos que não estudam nem trabalham. De quem é a culpa por não serem criadas oportunidades de emprego capazes de fixar a população? Não é de quem nos governa. É sempre dos outros.

Temos um presidente do Governo Regional que quer um sistema fiscal próprio de baixa tributação e que já defendeu publicamente um diferencial fiscal de 40% ou 50%. O mesmo presidente do Governo Regional que não aplica sequer os 30% de que já dispõe, recusando-se a baixar o IRS e o IVA. Desde há muito que o Partido Socialista vem defendendo a aplicação do diferencial de 30% em todos os escalões do IRS e em todas as taxas do IVA, como forma de devolver rendimentos às famílias e baixar o custo dos bens e serviços que consumimos. O Executivo insiste em não o fazer, continuando a penalizar os cidadãos neste momento particularmente difícil que atravessam. De quem é a culpa de os madeirenses continuarem a pagar os impostos mais altos, de terem menor poder de compra e de não poderem fazer face aos seus compromissos financeiros? Nunca é do Governo Regional. É sempre dos outros.

É tempo de este Executivo e de o PSD abandonarem esta narrativa velha e gasta e, de uma vez por todas, assumirem as responsabilidades pelos seus erros de quase 50 anos de governação.

Mas esta é também a hora de mudar. O tempo já nos mostrou que as mesmas políticas seguidas ao longo de décadas conduzem sempre aos mesmos resultados. É por isso que o PS se apresenta como a única alternativa para gerir os destinos da Região, empenhado em implementar novas políticas que alavanquem a nossa economia, que sejam geradoras de emprego, que garantam a igualdade de oportunidades e que não deixem ninguém para trás. Desde 2019, nesta legislatura, temos apresentado centenas de propostas neste sentido e temos ideias muito claras sobre o que é necessário para construir uma Madeira Melhor.