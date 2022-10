PS quer "mecanismos para mitigar o aumento do custo de vida" no Orçamento Regional

O PS-Madeira entende que Orçamento Regional para o próximo ano (ORAM2023) "tem de contemplar medidas que permitam atenuar os efeitos do aumento generalizado do custo de vida que os madeirenses têm vindo a sentir".

A posição foi assumida esta tarde por Sérgio Gonçalves, após a reunião da Comissão Política do partido, momento em que sublinhou que "o ORAM2023 não deve ser eleitoralista, mas sim um orçamento que dê resposta às preocupações e às necessidades das famílias e das empresas da Região".

O líder socialista disse também que o PS tem vindo a apresentar diversas propostas nesse sentido, "as quais passam pelas questões da fiscalidade, pela resolução de problemas crónicos nas áreas da saúde e da habitação, entre outras problemáticas que têm afectado a vida dos madeirenses ao longo dos últimos anos", apontou.

Sérgio Gonçalves disse também que caso estas propostas não estejam contempladas no Orçamento, o partido irá posteriormente apresentá-las como propostas de alteração, durante a discussão que ocorrerá no próximo mês de Dezembro.

Por outro lado, aproveitou para reafirmar que "o PS constitui a única alternativa de governação credível na Região". “Ao contrário de outros partidos que dizem que é inevitável o PSD ganhar eleições e que só querem ser segundos, nós queremos efectivamente afirmar-nos como alternativa. Nós queremos poder governar a Região, porque entendemos que temos as melhores soluções e, apresentando-as à população, seremos merecedores dessa confiança”, declarou.

“Estamos hoje mais preparados do que estávamos em 2019 e, chegados a 2023, ao ano das eleições, estaremos ainda melhor preparados do que estamos hoje”, afiançou.

Na reunião de hoje da Comissão Política foi ainda traçada aquela que será a actividade política do partido nos próximos meses, estando prevista ainda este ano a realização de mais uma convenção dos Estados Gerais, de mais uma sessão do ‘Saber Ouvir’, bem como as Jornadas Parlamentares, as ‘Sextas Parlamentares’ e contactos entre os deputados à Assembleia Legislativa e os autarcas eleitos pelo PS nos vários órgãos autárquicos, para concertar ideias e soluções para o futuro da Região.