Francisco Franco debate "Os desafios da criptomoeda"

"Os desafios da criptomoeda" é o tema da conferência que a Engenheira Informática Bárbara Florença profere amanhã, a partir das 16 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito do projeto Escola Embaixadora do Parlamento.

A criptomoeda, que pode ser usada com as mesmas finalidades do dinheiro físico em si, é um tipo de moeda totalmente digital que não é emitido por nenhum governo. Embora a Bitcoin (BTC) seja a moeda digital mais conhecida, existem outras criptomoedas como a Ethereum (ETH) e a Tether (USDT).

Como não há uma autoridade central que acompanhe as transações, elas precisam ser registadas e validadas uma a uma, por um grupo de pessoas, que usam os seus computadores para gravá-las na chamado blockchain. A blockchain é um enorme registo de transações. Quem as regista são os chamados mineradores. A mineração representa a criação de novas unidades de moedas digitais. O preço das moedas digitais varia segundo a lei da oferta e da procura.

Bárbara Florença é CEO e fundadora da Salviati Company, Consultora de Tecnologia da RTP Madeira e CEO na Creative Act Madeira.