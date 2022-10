SUP Race La Vie premiou os melhores da época

Decorreu no passado sábado dia 15 de outubro o SUP Race La Vie, 5.ª e última etapa de Stand-up-paddle-board do circuito regional de Race 2022, numa organização do Clube Naval do Funchal e ASRAM, patrocinado pelo Centro Comercial La Vie.



Com cerca de meia centena de participantes inscritos, o SUP Race La Vie, atribuiu os títulos regionais de categoria para os diferentes escalões dos atletas de quatro clubes regionais (CNF, CTM, CNS e Ludens).



O mar com alguma ondulação de Nordeste e vento de sul, criou agitação marítima que dificultou em muito o desempenho dos atletas, que ainda assim, e em face à competição cumpriram todos na integra os percursos definidos.



Nos mais jovens, Sub 12 masculino o título sorriu Mateus Freitas do CNF que teve que se esmerar para vencer Pedro Vieira do Ludens de Machico. Foi uma competição muito renhida de princípio a fim com Mateus a superar o seu principal adversário por apenas 10 segundos fechando o podium Baltazar André do Ludens de Machico.

Na categoria Sub 12 feminina, Carlota Rodrigues do CNF voltou a vencer, superando Maria Lucas do CTM por apenas 50 segundo, fechando o podium Júlia Nobrega do CNF.



Já na categoria Sub 15 masculino, prova que também iria definir o campeão da época, João Viveiros não deixou seus créditos e venceu de forma categórica o seu colega de equipa Francisco Vieira com mais de 4 minutos de vantagem, seguindo-se Manuel Fernandes do CTM a fechar o podium.



No escalão feminino, Maria Clara Pereira do CNF, voltou a vencer de forma destacada, superando a sua colega de clube Clara Erra e Maria Vilhena de Carvalho do CTM fechou o podium.



No escalão de Sub 18 anos masculino, Pedro Abreu do Ludens, venceu, superando João Rodrigues do CTM por apenas 40 segundo numa prova, dura e muito disputada, fechando o podium Tiago Jardim do Naval do Funchal, enquanto que no escalão feminino a vitória foi para Maria Leonor Jardim do CTM.



Na prova da classe Open, com 9km de extensão, o primeiro lugar foi disputado de forma intensa com a liderança da prova a ser alternada entre Paulo Freitas do Ludens e Ricardo Rodrigues do CNF, que ao longo de todo o percurso procuraram entre os dois assumir a liderança. Com o aproxima de linha de chegada, Ricardo Rodrigues, fruto da sua maior experiência pressionou o seu adversário e destacou-se na última parte do percurso, que ainda assim apesar da forte réplica de Paulo Freitas do Ludens não foi suficiente ultrapassar, ficando a 40 segundos do líder. O podium ficou completo com Pedro Abreu do Ludens.

No escalão feminino open, Verónica Silva superou Raquel Rodrigues, numa competição em que neste escalão apenas contou com estas duas remadoras do Naval do Funchal.



Finalmente na categoria All Around, a armada do Ludens de Machico não deu créditos a ninguém, e preencheu o podium na sua totalidade com António Viveiros a vencer seguido por Luis Escórcio e André Nóbrega.



Com as competições realizadas, procedeu-se à cerimónia de entrega de prémios no horário e programa previsto, tendo contado com a presença da Comodoro do CNF, Carla Patricia Telo, do Diretor Desportivo do CNF, Duarte Pinto e do dirigente da ASRAM Graciano Farinha.



A época de SUP terminará em novembro próximo com a Taça da Madeira, prova a ser realizada em Porto Santo, numa organização partilhada pela ASRAM e todos os clubes regionais.