Sporting marca três golos em oito minutos e vence Casa Pia em Alvalade

O Sporting protagonizou hoje uma reviravolta no Estádio José Alvalade, marcando três golos em oito minutos para vencer o Casa Pia por 3-1, na 10.ª jornada, e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar da I Liga de futebol.

Clayton, aos 43 minutos, adiantou os promovidos 'gansos', mas Paulinho (57), Nuno Santos (59) e Pedro Gonçalves, de grande penalidade (65), garantiram os três pontos para os 'leões', que tinham apenas dois triunfos nos últimos seis jogos em todas as competições, precisamente nas duas últimas jornadas da I Liga.

O Sporting subiu, assim, ao quarto lugar do campeonato, com 19 pontos, por troca com o Casa Pia, que ainda não tinha perdido como visitante e agora é quinto, com 17, mas as duas equipas ainda podem ser ultrapassadas na classificação nesta jornada pelo Boavista, que no domingo visita o Vitória de Guimarães.