O exercício anual de dissuasão nuclear da NATO decorre entre 17 e 30 de outubro, envolvendo dezenas de aviões de toda a Aliança sobre o noroeste da Europa, com a Bélgica como país base, foi sexta-feira divulgado.

Os exercícios são "uma atividade de treino de rotina e recorrente e não estão vinculados a nenhum evento mundial atual", sublinhou a Aliança Atlântica em comunicado, em referência à escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente, devido à invasão russa da Ucrânia.

A operação, com o nome "Steadfast Noon", envolve 14 países e até 60 aeronaves de vários tipos, incluindo caças de quarta e quinta geração, além de aviões de vigilância e tanques.

Como em anos anteriores, os bombardeiros norte-americanos B-52 de longo alcance participarão no exercício, explicou a NATO, especificando que este ano voarão da base aérea de Minot, no Dakota do Norte (EUA).

Os voos de treino ocorrerão sobre a Bélgica, que recebe este exercício, bem como sobre o mar do Norte e o Reino Unido, adiantou ainda a organização transatlântica, deixando claro que "nenhuma arma real será usada".

O exercício "Steadfast Noon" é organizado a cada ano por um aliado diferente da NATO, organização da qual Portugal faz parte.

"Este exercício ajuda a garantir que a dissuasão nuclear da Aliança permaneça segura e eficaz", sublinhou a porta-voz da NATO, Oana Lungescu.

O novo Conceito Estratégico da NATO, adotado por líderes aliados na cimeira de Madrid em junho, deixa claro que "o propósito fundamental da capacidade nuclear da NATO é preservar a paz, evitar a coerção e impedir a agressão".

Também sublinha que "enquanto existirem armas nucleares, a NATO continuará a ser uma aliança nuclear".

Segundo a organização, o seu objetivo é alcançar "um mundo mais seguro para todos" e "criar o ambiente de segurança para um mundo sem armas nucleares".