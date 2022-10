PSP deteve homem por tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, de 25 anos, residente no Funchal, pelo tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 20 doses individuais de haxixe.

Foi-lhe aplicada a medida de termo de identidade e residência.

Também, hoje, a PSP identificou sete homens em situação temporária de sem-abrigo, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, naturais e residentes na Região, pela posse de armas brancas, as quais foram apreendidas.

No comunicado enviado, a PSP explica que estas foram apreendidas "dado o recente contexto de agressões com armas brancas na via pública. Foram também recuperados documentos de identificação e um telemóvel por apropriação ilegítima de achado."

Um homem, com 25 anos, foi identificado pelo crime de furto qualificado, a uma ourivesaria na Rua Fernão Ornelas, estando a ser feitas diligências no sentido de recuperar os itens furtados e identificar os possíveis receptores.