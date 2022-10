Valor dos levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático cresceu 17,7% no 3.º trimestre

Os montantes relativos às duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), considerados no seu conjunto, ascenderam aos 654,5 milhões de euros, no terceiro trimestre de 2022, segundo dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), para a RAM, referentes.

O valor traduz um um incremento de 17,7 por cento comparativamente ao mesmo período de 2021, o qual "foi maioritariamente impulsionado pelo aumento de 23,9% verificado nas compras através de terminais de pagamento automático, embora os levantamentos também tivessem crescido em termos homólogos (mais 5,2 por cento)", refere a mesma fonte.

Por tipo de cartão, os montantes movimentados com cartões internacionais subiram 42,8 por cento, "reflectindo o acréscimo da procura turística", destacando-se em mais 11,3 por cento, face aos cartões nacionais.

No que respeita aos pagamentos, estes totalizaram 50,3 milhões de euros, ou seja, mais 9,2 por cento comparativamente ao período homólogo.

Desagregando os levantamentos em nacionais e internacionais, os primeiros totalizaram, no 3.º trimestre deste ano, 173,5 milhões de euros, crescendo 3,1 por cento face ao período homólogo. Já os segundos perfizeram 21,2 milhões de euros, isto é, mais 25,6 por cento do que no mesmo período de 2021.

Por sua vez, as compras através de terminais de pagamento automático feitas com cartões nacionais rondaram os 320,6 milhões de euros (mais 16,3 por cento que no terceiro trimestre de 2021), sendo que as compras realizadas com cartões internacionais ascenderam aos 139,1 milhões de euros (+45,9% que no período homólogo).

A análise dos dados por município mostra que no Funchal foram movimentados 398,1 milhões de euros no 3.º trimestre de 2022, que correspondem a 60,8 por cento do total da Região, com o agregado dos levantamentos e das compras através de TPA a crescer 19,1 por cento neste município.

Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 5,7 milhões de euros, sendo, contudo, aquele que apresentou a taxa de variação homóloga mais alta, de 40 por cento.

Analisando os nove meses de 2022, conclui-se que, "na RAM, o crescimento homólogo dos levantamentos adicionados das compras através de TPA cifrou-se em 25,1 por cento (23,9 por cento no país)", nota a Sociedade Interbancária de Serviços.

No referido período, observaram-se ainda acréscimos em todos os municípios. O Porto Moniz voltou a liderar as subidas, observando-se neste município um aumento de 59,1 por cento no agregado em análise. No Funchal, que concentrou 61,8 por cento dos levantamentos adicionados das compras através de TPA, a variação foi de mais 29,1 por cento.