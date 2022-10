Eurowings e a Vueling vão operar no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa

A ANA Aeroportos de Portugal anunciou hoje, devido a alterações das quotas de mercado das companhias aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e com o objectivo de garantir uma utilização otimizada dos recursos aeroportuários, alterações relativas ao terminal de partida das seguintes companhias aéreas, a partir do dia 30 de Outubro.

Assim, de acordo com a nota de imprensa, a easyJet passará a operar no Terminal 1 e a Eurowings e a Vueling passarão a operar no Terminal 2.

A ANA Aeroportos de Portugal, grupo responsável pela gestão dos 10 aeroportos em Portugal, passou a fazer parte da rede VINCI Airports em setembro de 2013. Gere aeroportos no continente (Lisboa, Porto, Faro e Beja) e nas ilhas dos Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores e Santa Maria) e Madeira (Madeira e Porto Santo).